Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Συμπλήρωσε 90 αγωνες στον πάγκο του Ολυμπιακού και συνεχίζει

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στη καριέρα του με τους «ερυθρολεύκους».

Συγκεκριμένα ο Βάσκος προπονητής συμπλήρωσε 90 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου των Πειραιωτών και αποτελεί έναν εκ των σπουδαιότερων τεχνικών στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου η ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα είναι το τέταρτο που θα υπογράψει με τον Ολυμπιακό.

Ο Βάσκος προπονητής, ο οποίος διανύει το 64ο έτος της ηλικίας του, ήρθε στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου του 2024 και έμελλε να αποτελέσει τον τεχνικό που συνέδεσε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του Ολυμπιακού, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, το τρόπαιο του Conference League.

Συνολικά στη παρουσία του στον Ολυμπιακό, σε 90 παιχνίδια, απαριθμεί 59 νίκες, 17 ισοπαλίες και 14 ήττες. Εκτός από το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο, ο Μεντιλίμπαρ έχει οδηγήσει τους «ερυθρολεύκους» στο νταμπλ της περσινής σεζόν, κατακτώντας τη κορυφή και στις δύο εγχώριες διοργανώσεις.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση των Ισπανών προπονητών που δουλεύουν εκτός της χώρας τους σε συγκομιδή βαθμών, πίσω μόνο από τους Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν και Πεπ Γκουαρδιόλα της Μάντσεστερ Σίτι.