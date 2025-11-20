Ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε τις προθέσεις του όσον αφορά το μέλλον του στον Ολυμπιακό

Στις προγραμματισμένες δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, o κόουτς του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το συμβόλαιό του που λήγει τον Ιούνιο του 2026. Τόνισε πως θέλει να μείνει στο τιμόνι των νταμπλούχων Ελλάδος ενώ υπογράμμισε ότι είναι νωρίς για τέτοιες κουβέντες.

Οι δηλώσεις του Βάσκου:

Για τη διακοπή των Εθνικών ομάδων:

«Ξέρουμε το πρόγραμμα, πότε είναι οι διακοπές για τις Εθνικές ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαστε καλά. Πήγαν καλά αυτές οι δύο εβδομάδες. Αυτοί που έλειπαν γύρισαν καλά, επομένως δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά και αυτοί που πήγαν στις Εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφορά τον Πασχαλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την Τετάρτη».

Για τη Ρεάλ:

«Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με την Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει και εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου . Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πολύ σημαντικό για όλους»

Για το συμβόλαιο του:

Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς.