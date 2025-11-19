Μεταγραφικό σενάριο από το Καζακστάν: Ο 22χρονος Κενζεμπέκ απασχολεί τον Ολυμπιακό

Οι Πειραιώτες φαίνεται πως έχουν προσθέσει στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών τους στόχων τον Γκαλιμζάν Κενζεμπέκ, έναν 22χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό από το Καζακστάν, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Γελιμάι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Καζάκων, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του παίκτη, το συμβόλαιο του οποίου με την Γελιμάι εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2025.

🚨🔜🇬🇷 | Kenzhebek may move to Greece.



Kazakhstan national team midfielder Galymzhan Kenzhebek has attracted the interest of the Greek club Olympiacos. The Piraeus side is ready to offer the player a contract, but plans to send him out on loan to another Greek club right away.… pic.twitter.com/aVH8cS6lqx — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) November 19, 2025

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να προτίθενται να τον παραχωρήσουν άμεσα δανεικό σε ελληνική ομάδα. Αυτή η κίνηση εκτιμάται πως γίνεται με σκοπό την ομαλή προσαρμογή του νεαρού άσου στα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την τελική έκβαση να εξαρτάται σημαντικά από τη διάθεση και τα «θέλω» του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Κενζεμπέκ διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, καθώς, αν και δεξιοπόδαρος, του αρέσει να αγωνίζεται με ανάποδο πόδι. Έχει ήδη καταγράψει 10 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Καζακστάν, έχοντας σημειώσει τρεις φορές το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.