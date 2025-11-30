Οι ώρες και τα κανάλια του ντέρμπι Παναθηναϊκός- ΑΕΚ και τα ματς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ

Η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με τέσσερις αναμετρήσεις και το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκού–ΑΕΚ να τραβά όλα τα βλέμματα.

Η σπουδαία αυτή μάχη αρχίζει στις 21:00 και μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 17:00, όταν ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από το Cosmote Sport1HD.

Την ίδια ώρα, ο Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον Αστέρα AKTOR, με κάλυψη από το Novasports 2HD.

Λίγο αργότερα, στις 19:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Βοιωτία απέναντι στον Λεβαδειακό, σε παιχνίδι που θα προβληθεί από το Novasports Prime.