Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ Super League 1

Live το «αθηναϊκό» ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τη Super League

Παρακολουθήστε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Απ. Νικολαΐδης» την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίζουν τις θετικές εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, με την Ένωση από την πλευρά της να έχει ανεβασμένη διάθεση, μετά το σπουδαίο διπλό απέναντι στην Φιορεντίνα για το Conference League.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπραόυν, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ Super League 1

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader