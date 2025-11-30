Live το «αθηναϊκό» ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Απ. Νικολαΐδης» την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίζουν τις θετικές εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, με την Ένωση από την πλευρά της να έχει ανεβασμένη διάθεση, μετά το σπουδαίο διπλό απέναντι στην Φιορεντίνα για το Conference League.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπραόυν, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

