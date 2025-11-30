Ο Καρβέλας «έκλεψε» την παράσταση στη Λεωφόρο - Ο ασπασμός Ηλιόπουλου με Βαρδινογιάννη (pics)

Ο Νίκος Καρβέλας έδωσε το «παρών» το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να παρακολουθήσει από τις κερκίδες την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος συχνά βρίσκεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όταν αγωνίζεται η αγαπημένη του ομάδα, έγινε εύκολα αντιληπτός από τους φιλάθλους λόγω της χαρακτηριστικής του εμφάνισης και του μπουφάν σε έντονο μοβ χρώμα.

Η παρουσία του Καρβέλα αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην εξέδρα, σε μια βραδιά όπου το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο και στις δύο ομάδες, ενόψει ενός αγώνα με έντονη βαθμολογική σημασία.

Παρών και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννη. Ο τηλεοπτικός φακός απαθανάτισε μάλιστα τον Ηλιόπουλο να ανταλλάσσει εγκάρδια χειραψία και αγκαλιά με τον άλλοτε πρόεδρο των «πράσινων».