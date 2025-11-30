Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1: Ο «killer» Ελ Κααμπί έδωσε και πάλι τη λύση στους «φλύαρους» Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως ο Ελ Κααμπί χτύπησε στο 70' και οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και από το Αγρίνιο (0-1) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει μόνη πρώτη στην κορυφή του πρωταθλήματος με 31 βαθμούς. Αντίθετα οι Αγρινιώτες έμειναν στην 9η θέση και τους 9 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ (6/12, 17:00) στο «Γ.Καραϊσκάκης», ενώ ο Παναιτωλικός θα ταξιδέψει στις Σέρρες για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσεραϊκό (8/12, 18:00).

Η εξέλιξη του ματς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι δεν ακολούθησαν την αποστολή του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο. Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε στο αριστερό άκρο τον Στρεφέτσα, στο δεξί τον Μαρτίνς, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Οι Πειραιώτες μπήκαν στο ματς με διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους, έχοντας την κατοχή και ανεβάζοντας ψηλά τις γραμμές τους, με στόχο να οδηγήσουν τους γηπεδούχους σε λάθη. Ωστόσο, ο Παναιτωλικός ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην πίεση των «ερυθρόλευκων», διατηρώντας την ψυχραιμία μου και με σωστές τοποθετήσεις στο γήπεδο. Το πρώτο εικοσάλεπτο κύλησε χωρίς κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει χώρους, καθώς η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και συμπαγής ανασταλτικά. Παρά τις δύο τελικές του Γιάρεμτσουκ στο 32’ και στο 34’, αλλά και την κεφαλιά του Ρέτσου στο 42’ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες στο 0-0.

Παρά το φτωχό επιθετικά πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε χωρίς κάποια κλασική ευκαιρία, τα «καναρίνια» στο 50’ άγγιξαν το προβάδισμα στη μεγαλύτερη φάση του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Άλεξιτς εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, βρέθηκε ξεχασμένος στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και ολομόναχος απέναντι στον Τζολάκη, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε εξ’ επαφής και έσωσε την ομάδα του.

Παρά την κακή εικόνα των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση, ο ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν Ελ Καμπί στην πρώτη τελική του Ολυμπιακού στην εστιά, στο δεύτερο ημίχρονο, έλυσε τον «γόρδιο δεσμό». Στο 70ο λεπτό οι Πειραιώτες κέρδισαν κόρνερ, ο Γιαζίτζι ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μαροκινός φορ κέρδισε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μάλιστα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τεράστια διπλή ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του με τον Γιαζίτζι στο 90’, ωστόσο ο Τσάβες είπε σε δύο περιπτώσεις το «όχι» στον Τούρκο. Ο Παναιτωλικός πίεσε στο φινάλε αλλά δεν κατάφέρε να βρει το πολυπόθητο γκολ και έτσι οι Πειραιώτες πανηγύρισαν το πολύτιμο τρίποντο.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοτσίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο, Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Ουνάι, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης, Ματσάν, Εστέμπαν, Σμυρλής, Αγκίρε