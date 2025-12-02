Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Ελλάς Σύρου - Πλήγμα με Ρέτσο

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Σύρο, όπου και θα φιλοξενηθεί από την τοπική Ελλάς (3/12, 13:30) για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν σήμερα (2/12) τους «εκλεκτούς» 22 που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να ακολουθήσουν την αποστολή.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με αρκετές απώλειες, καθώς από την αποστολή θα απουσιάσουν ο Παναγιώτης Ρέτσος, που τραυματίστηκε στο παίχνιδι με τον Παναιτωλικό, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Από την άλλη, ο Βάσκος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή. Μαζί του και ο Ρούμπεν Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Βέζο, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού στο Instagram