Ο Μουζακίτης κατέκτησε το Golden Boy Web και επιστρέφει ως... πιλότος

Ένα ακόμα όνειρο του Χρήστου Μουζακίτη έγινε πραγματικότητα, καθώς ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 στην εκδήλωση της Tuttosport στο Τορίνο.

Ο νεαρός άσος άφησε πίσω του τον Κενάν Γιλντίζ και άλλους αστέρες της ηλικίας του, φτάνοντας σε αυτή τη σπουδαία διάκριση.

Ο Μουζακίτης ήταν πανευτυχής με το επίτευγμα του και απόλαυσε τη διαδικασία, έχοντας ενθουσιαστεί με το βραβείο, με το οποίο θα κοιμάται μαζί τις επόμενες ημέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το πρωί της Τρίτης, ο μέσος των Πειραιωτών πήρε τον δρόμο της επιστροφής και η ΠΑΕ Ολυμπιακό ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ο Μουζακίτης περνάει το βραβείο από τον έλεγχο των αποσκευών, ενώ παράλληλα έκανε και μια ανάρτηση στην οποία ο μέσος των «ερυθρόλευκων», ποζάρει ως πιλότος, παρέα με το βραβείο.

Time to go home ✈️ 🏆 pic.twitter.com/go5breSoaT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 2, 2025



