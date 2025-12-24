Ολυμπιακός: Η «μάχη» εκατομμυρίων για Μουζακίτη και η Μπράιτον

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, κατακτώντας το βραβείο του European Golden Boy Web, για το 2025. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του 18χρονου μέσου με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» σε Ελλάδα και Ευρώπη έχουν ως αποτέλεσμα να θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα projects στη διεθνή αγορά.

Η στάση του Ολυμπιακού και η Μπράιτον

Παρά το έντονο πρέσινγκ, η διοίκηση του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει θέσει πολύ ψηλά τον… πήχη. Πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως οι Πειραιώτες έχουν ήδη απορρίψει κρούσεις που άγγιζαν τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε συζήτηση ξεκινά από την βάση των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπράιτον, γνωστή για το εξαιρετικό της τμήμα scouting και την ικανότητα να εντοπίζει ταλέντα πριν η αξία τους γίνει απαγορευτική, καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα κάνει την υπέρβαση. Το ρεπορτάζ γύρω από τον αγγλικό σύλλογο τονίζει πως αν η μεταγραφή δεν δρομολογηθεί άμεσα, οι «Γλάροι» κινδυνεύουν να τεθούν εκτός διεκδίκησης.

✍️With the January transfer window is fast approaching, I take a look at how 5️⃣ #BHAFC summer targets are getting on and if the could still head to the AMEX…



3️⃣Englishmen

2️⃣From Liverpool

1️⃣Greek wonderkid@TheBrightonBase



Click below to read more 👇https://t.co/S7ZxuMI5B1 — Louis Selling (@LouisSelling) December 24, 2025

Η είσοδος «κολοσσών» όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν στο κάδρο των ενδιαφερόμενων, απειλεί να εκτινάξει την τιμή του Μουζακίτη σε επίπεδα που θα καταστήσουν τη μεταγραφή του το καλοκαίρι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για μεσαίου μεγέθους ομάδες της Premier League.