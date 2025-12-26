Ολυμπιακός: Ο έλεγχος των «ερυθρόλευκων» δανεικών

Καθώς η σεζόν 2025/26 έχει ήδη διανύσει το πρώτο της μισό, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά την πορεία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται μακριά από το λιμάνι με τη μορφή δανεισμού. Άλλοι πρωταγωνιστούν, άλλοι ψάχνουν ρυθμό και σταθερότητα, ενώ δεν λείπουν και οι άτυχες στιγμές με σοβαρούς τραυματισμούς. Από τη Σαουδική Αραβία και την Πορτογαλία, μέχρι την Ισπανία και το Ισραήλ, ιδού τι κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» δανεικοί, φτάνοντας στα μισά της αγωνιστικής περιόδου.

Γιώργος Μασούρας (32) - Αλ Καλίτζ

Ο διεθνής εξτρέμ του Ολυμπιακού μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία στις 13 Αυγούστου 2025, παραχωρούμενος δανεικός στην Αλ Καλίτζ. Εκεί συνάντησε αρκετά γνώριμα πρόσωπα, καθώς προπονητής της ομάδας είναι ο Γιώργος Δώνης, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται οι Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης, αλλά και ποδοσφαιριστές με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Πάολο Φερνάντες (ΑΕΚ) και ο Μπαρτ Σένκεφελντ (Παναθηναϊκός).



Ο Μασούρας έχει ενεργό ρόλο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, μετρώντας 9 συμμετοχές (όλες ως βασικός), 3 γκολ και συνολικά 773 αγωνιστικά λεπτά, δείχνοντας πως παραμένει αξιόπιστη λύση σε υψηλό επίπεδο.

🇬🇷 Giorgos Masouras celebrates his goal in style 🫶⚽️ pic.twitter.com/Gwrnk49yq2 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 10, 2025

Νίκος Αθανασίου (24) - Ρίο Άβε

Ένας από τους τρεις «ερυθρόλευκους» της Ρίο Άβε είναι ο Νίκος Αθανασίου. Ο 24χρονος αριστερός μπακ, μετά την εξαιρετική περσινή του σεζόν με τον Ατρόμητο που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην απόκτησή του, αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στην πορτογαλική ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.



Στη Liga Portugal μετράει 15 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 13 ως βασικός, με 1.151 λεπτά συμμετοχής και μία ασίστ. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στο μεγάλο αποτέλεσμα της Ρίο Άβε (1-1) απέναντι στη Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο στο «Ντα Λουζ», όπου είχε θετική εικόνα στα λεπτά που αγωνίστηκε.

Estreia no relvado!

Nikos Athanasiou cumpre o primeiro treino como rioavista. 💪#RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/nz75qGkG8N — Rio Ave FC (@RioAve_FC) July 8, 2025

Θεοφάνης Μπακούλας (20) - Ρίο Άβε

Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν. Ο ταλαντούχος αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού ξεκίνησε ιδανικά τη χρονιά με τη Ρίο Άβε. Ωστόσο, η διακοπή των εθνικών ομάδων του Σεπτεμβρίου έμελλε να αποδειχθεί καταστροφική.



Σε αγώνα της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Μάλτα, για τα προκριματικά του Euro U21, υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο προπονητής του, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, στάθηκε στο πλευρό του, τονίζοντας πως ο Μπακούλας θα επιστρέψει ακόμη καλύτερος.

Χέφτε Μπετανκόρ (32) - Αλμπαθέτε

Ο 32χρονος Ισπανός φορ, που «έβγαλε μάτια» την περσινή σεζόν με τον Πανσερραϊκό, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της Super League, αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Ακολούθησε την ομάδα στην προετοιμασία στην Ολλανδία, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πως αξίζει θέση στο ρόστερ για τη φετινή, ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν του Champions League.



Έτσι, παραχωρήθηκε δανεικός στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και την Αλμπαθέτε, όπου το τελευταίο διάστημα δείχνει να βρίσκει ρυθμό. Συνολικά μετράει 19 συμμετοχές, 11 ως βασικός και 4 γκολ, με τα 3 εξ αυτών να έρχονται στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της ομάδας του. Μάλιστα, ένα από αυτά αποδείχθηκε καθοριστικό, συμβάλλοντας στην πρόκριση της Αλμπαθέτε απέναντι στη Θέλτα για το Copa del Rey.

⚽ El delantero canario realizó un gran partido ante el Celta y pudo anotar su primer gol en el Carlos Belmonte con la camiseta del equipo manchego. https://t.co/EKGSukhLOk — AS Fútbol (@AS_Futbol) December 20, 2025

Αντώνης Παπακανέλλος (20) - Ρίο Άβε

Συνομήλικος και συμπαίκτης του Θεοφάνη Μπακούλα, ο Αντώνης Παπακανέλλος αγωνίζεται επίσης στη… «ελληνική» Ρίο Άβε. Ο ταλαντούχος εξτρέμ του Ολυμπιακού έχει καταγράψει 8 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με 130 λεπτά συμμετοχής, χωρίς ακόμη να έχει σημειώσει γκολ ή ασίστ.



Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού αναζητά σταθερότητα και περισσότερες ευκαιρίες, σε μια σεζόν προσαρμογής σε υψηλότερο επίπεδο.

Ντόρον Λάιντνερ (23) - Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο 23χρονος Ισραηλινός αριστερός μπακ αγωνίζεται φέτος στην πατρίδα του με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη το 2023 (ρήξη χιαστού) τον πήγε αρκετά πίσω, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό.



Από το 2022, όταν υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους», μετράει τρεις διαδοχικούς δανεισμούς , σε Αούστρια Βιέννης, Ζυρίχη και πλέον στη Χάποελ. Στο ισραηλινό πρωτάθλημα έχει καταγράψει 11 συμμετοχές και 2 ασίστ, προσπαθώντας να επανέλθει πλήρως αγωνιστικά και να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση.