Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδος

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με τον νταμπλούχο Ελλάδος, Ολυμπιακό, να ταξιδεύει στην Σύρο για να αντιμετωπίσει την τοπική Ελλάς που αγωνίζεται στην Super League 2. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2/2 και πάει στο νησί τον Κυκλάδων για το τρίποντο και τους 9 βαθμούς στην διοργάνωση.

Παρακολουθήστε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης