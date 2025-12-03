Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Ολυμπιακός

Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδος

Παρακολουθήστε ζωντανά την ιστορική αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο νησί των Κυκλάδων.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με τον νταμπλούχο Ελλάδος, Ολυμπιακό, να ταξιδεύει στην Σύρο για να αντιμετωπίσει την τοπική Ελλάς που αγωνίζεται στην Super League 2. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2/2 και πάει στο νησί τον Κυκλάδων για το τρίποντο και τους 9 βαθμούς στην διοργάνωση.

Παρακολουθήστε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Ολυμπιακός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader