Ζιντάν: Στα 53 του διδάσκει ποδόσφαιρο και... μιλάει στην μπάλα (vid)

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραμένει εκτός πάγκων από τότε που έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο Γάλλος τεχνικός να επιστρέψει σύντομα στη δράση. Η εθνική του ομάδα, αναζητά ήδη νέο προπονητή, με τον Ντιντιέ Ντεσάν να ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει από τη θέση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.



Παράλληλα, ο Γάλλος έχει, όπως είναι γνωστό, αποσυρθεί από την ενεργό δράση από το 2006, μετά τον τελικό του Μουντιάλ, όταν και... σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ρίχνοντας κουτουλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να ολοκληρώσει άδοξα την καριέρα του.



Στην πορεία του, ο Ζιντάν κατέκτησε μια Χρυσή Μπάλα το 1998, ενώ σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο την ίδια χρονιά με τα χρώματα της Γαλλίας. Σε συλλογικό επίπεδο, στην Γιουβέντους πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα τις σεζόν 1996/97 και 1997/98, ενώ με την Ρεάλ έγινε πρωταθλητής Ισπανίας το 2002/03 και πρωταθλητής Ευρώπης την σεζόν 2001/02.



Ο ίδιος, όμως στην πολυετή θητεία του σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης δεν σήκωνε μόνο τίτλους, μιας και πρόσφερε στιγμές μαγείας στους φιλάθλους, όπως το διάσημο γκολ του στον τελικό του Champions League απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ή τα διάφορα... κόλπα που έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο να μιλάει για αυτόν, κάτι που δεν φαίνεται πως έχει αλλάξει ακόμα και στα 53 του!

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άλλοτε προπονητής των Μαδριλένων, δείχνει πως ακόμα... το έχει, παρουσιάζοντας τα κόλπα του σε εκδήλωση στις ΗΠΑ, με αφορμή το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και την κλήρωση αυτού, την Παρασκευή (05/12).