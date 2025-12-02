Συμφωνία «μαμούθ» του Λίνεκερ με το Netflix - Τι είναι αυτό που πρόκειται να παρουσιάσει

Ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής της εκπομπής Match of the Day στο BBC, παραιτήθηκε από το κανάλι μετά από μια διαμάχη κι έκλεισε μια νέα, τεράστια συμφωνία με το Netflix με πάρα πολύ υψηλές οικονομικές απολαβές.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο instagram ένα βίντεο υπέρ της παλαιστίνης, το οποίο λόγω του ότι είχε ένα emoji με αρουραίο πάρθηκε ως ένα αντισημιτικό υπονοούμενο. Όταν του έγινε η ανάλογη παρατήρηση και συζήτησαν οι δύο πλευρές, εκείνος ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.



Ωστόσο η συνεργασία δεν συνεχίστηκε κι ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από το BBC 26 χρόνια μετά. Μάλιστα, μαζί με την αποχώρησή του πήρε και το podcast «The Rest is Football», το οποίο αφαιρέθηκε από το αγγλικό κανάλι.

Μαζί με το τέλος αυτού του κύκλου, ο ίδιος δήλωσε πως, «Παρόλα αυτά, αναγνωρίζω το λάθος και την αναστάτωση που προκάλεσα, και επαναλαμβάνω πόσο λυπάμαι. Το να κάνω ένα βήμα πίσω τώρα φαίνεται να είναι η υπεύθυνη επιλογή».

