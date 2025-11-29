Μία ευχή που έγινε πραγματικότητα: Ο Αριστείδης γνώρισε τον αγαπημένο του Ελ Καμπί (vid)

Ο μικρός Αριστείδης είχε μία μεγάλη επιθυμία, να συναντήσει από κοντά τον άνθρωπο που θαυμάζει περισσότερο στο ποδόσφαιρο, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Για εκείνον, ο Μαροκινός επιθετικός δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος παίκτης είναι ο απόλυτος ήρωάς του. Και αυτή η ευχή του έγινε πραγματικότητα με τον πιο όμορφο τρόπο με πρωτοβουλία του Make a Wish και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο μικρός φίλαθλος του Ολυμπιακού βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των «ερυθρολεύκων», όπου τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξηο. Ο Κριστιάν Καρεμπέ τον υποδέχτηκε προσωπικά! Η χαρά του ήταν απερίγραπτη, καθώς περιηγήθηκε στους χώρους της ομάδας, είδε από κοντά την προπόνηση και πήρε δώρα που θα θυμάται για πάντα.

Και τότε ήρθε η στιγμή που περίμενε μήνες: Η γνωριμία με τον Ελ Καμπί.

Ο Αριστείδης δεν μπορούσε να πιστέψει ότι στεκόταν δίπλα στον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή. Μίλησαν, αντάλλαξαν χαμόγελα, έπαιξαν μαζί πασούλες και φυσικά πολλές φωτογραφίες.



Ο Αριστείδης έζησε μια εμπειρία ζωής, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που θα τον συντροφεύει για πολλά χρόνια. Μία μέρα που θα θυμάται για πάντα.