Κύπελλο εθνών Αφρικής: Με Ελ Καμπί αλλά χωρίς Ζαρουρί η αποστολή του Μαρόκο

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, όπως αναμενόταν, βρίσκεται στην αποστολή του Μαρόκου για το κύπελλο εθνών της Αφρικής. Ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» βρίσκεται στις επιλογές του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, και αναμένεται να απουσιάσει περίπου ένα μήνα από τους Πειραιώτες.

Από την άλλη, ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Ανάς Ζαρουρί, έμεινε εκτός κλήσεων από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας του, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα των «πρασίνων». Ως εκ τούτου, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα στερηθεί των υπηρεσιών του. Επίσης ο παλιός γνώριμος του «τριφυλλιού», Αζεντίν Ουναΐ, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Να θυμίσουμε ότι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι προγραμματισμένο να εκκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου.