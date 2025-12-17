Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πότε και πού θα δούμε τα εναρκτήρια παιχνίδια

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής βρίσκεται πρo των πυλών. Η κορυφαία εθνική διοργάνωση της Αφρικής ξεκινάει την Κυριακή (21/12) και ολοκληρώνεται στις 18 Ιανουαρίου, και έχει αρκετά το ελληνικό στοιχείο, καθώς συμμετέχουν και ποδοσφαιριστές της Super League.

Το εναρκτήριο ματς είναι ανάμεσα στο Μαρόκο και τις Κομόρες, και είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα έχει η πρεμιέρα, ενώ τη Δευτέρα (22/12), το Μάλι αντιμετωπίζει τη Ζάμπια , η Νότια Αφρική την Ανγκόλα και η Αίγυπτος τη Ζιμπάμπουε. Τα παιχνίδια θα μεταδίδονται ζωντανά από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων: