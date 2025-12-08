Επιμένουν οι Γάλλοι: «Η Μαρσέιγ κοντά σε συμφωνία με τον Ελ Κααμπί»

Συνεχίζονται οι «Σειρήνες» για τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα τα όσα ανέφερε πριν από μερικές ημέρες το «Foot Mercato», ο Μεντχί Μπενάτια αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Μαροκινό φορ. Η γαλλική έκδοση του «Goal», είχε τονίσει πως ο Ελ Κααμπί βρίσκεται εδώ και μήνες στην ατζέντα των Μασσαλών για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, σημειώνοντας ωστόσο πως ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον 32χρονο φορ μεσούσης της σεζόν.

Αυτή τη φορά το «SportsBoom» αποκαλύπτει πως η Μαρσέιγ φέρεται να είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Αγιούμπ Ελ Καάμπι. Το εν λόγω δημοσίευμα υπογραμμίζει μάλιστα πως έχει ήδη οριστικοποιηθεί μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ της ομάδας της Μαρσέιγ και του διεθνή Μαροκινού επιθετικού.

L'accord est trouvé ! 🤝 L'#OM tient sa nouvelle gâchette : Ayoub El Kaabi.



Le buteur marocain a dit oui à Marseille. En fin de contrat en juin, il peut s'engager librement dès le mois prochain. Un coup de maître se dessine en coulisses. 🔵⚪️ #TeamOMhttps://t.co/9vUmFMRsWZ — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 8, 2025

Ο 32χρονος Μαροκινός διεθνής φορ, με 60 συμμετοχές και 29 γκολ με την εθνική του ομάδα, βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση από την αρχή της σεζόν. Σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σκοράρει 15 φορές έχοντας μάλιστα και δύο ασίστ. Νούμερα που τον καθιστούν ελκυστική επιλογή για την Μαρσέιγ, η οποία αναζητά άμεσα αποτελεσματικότητα στην επίθεση μετά τον τραυματισμό του Αμίν Γκουϊρί, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και έχει τεθεί νοκ-άουτ για αρκετούς μήνες.

Η Μαρσέιγ αναμένεται να επιταχύνει τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο αποκτά στρατηγική σημασία τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του 32χρονου Μαροκινού φορ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και έως τώρα έχει καταφέρει να χριστεί σκόρερ 75 φορές σε 114 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους» έχοντας μάλιστα και 12 ασίστ.