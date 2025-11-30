Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

O Oλυμπιακός μετά την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, όπου αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00) στο Αγρίνιο για τη 12η αγωνιστική, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες προέρχοναι από την εντός έδρας νίκη κόντρα στον Ατρόμητο με 3-0, ενώ οι Αγρινιώτες από την ισοπαλία (1-1) με τον Αστέρα ΑΚΤΟR στην Τρίπολη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στην διάθεση του για αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση τους Τσικίνιο, Ταρέμι και Ποντένσε, καθώς και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

