Champions League: Τα σενάρια και οι βαθμοί που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για πρόκριση στην 24αδα

Το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Ρεάλ Μαδρίτης, είχε σαφέστατα δύσκολο έργο και ηττήθηκε με 3-4, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέμεινε με δύο από τους 11 βαθμούς που ψάχνει να συγκεντρώσει συνολικά, έτσι ώστε να εξασφαλίσει, πιθανότατα, μία θέση στην 24άδα που οδηγεί στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κι αυτό διότι η ομάδα που προκρίθηκε πέρυσι ως η 24η της League Phase ήταν η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας τελικό απολογισμό τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Βέβαια, 11 βαθμούς είχε συγκεντρώσει και η Ντίναμο Ζάγκρεμπ, με τους Κροάτες να γνωρίζουν τον αποκλεισμό στην ισοβαθμία με τις Σίτι, Σπόρτινγκ και Μπριζ.

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League:

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός

Πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν για να τερματίσει μια ομάδα στην πρώτη 24άδα;

Σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν πέρυσι, η «Opta», αναφέρει πως οι οκτώ πρώτες θέσεις αναμένεται να καταληφθούν από τις κορυφαίες ομάδες του θεσμού. Για τις υπόλοιπες, η διαδικασία των play offs αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ.

Η ανάλυσή έδειξε ότι οι 10 βαθμοί ουσιαστικά εξασφαλίζουν μια θέση στην πρώτη 24άδα. Στο 99% των προσομοιώσεων της «Opta», οι ομάδες που έφτασαν τους 10 βαθμούς προκρίνονταν στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι 9 βαθμοί επαρκούν για θέση στην πρώτη 24αδα στο 69% των προσομοιώσεων, ενώ με 8 βαθμούς μόλις το 16% των ομάδων έμπαινε στην πρώτη 24άδα. Με πιο απλά λόγια, οι 9 βαθμοί – δηλαδή τρεις νίκες σε οκτώ αγώνες – είναι πολύ πιθανό να αρκούν για πρόκριση στα play-offs. Αντίθετα, οι 8 βαθμοί – δύο νίκες και δύο ισοπαλίες – είναι πολύ απίθανο να αρκούν.