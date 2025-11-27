Ο Ολυμπιακός θα ζήσει ή θα πεθάνει με τον τρόπο του Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή του κι αυτό θα παίξει είτε απέναντι σε μια μικρομεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, είτε απέναντι στη Ρεάλ, τη Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ. Αυτή τη φορά οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δύο γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων και μάλιστα στο ίδιο λεπτό, αλλά δέχθηκαν τα διπλάσια επειδή ξέχασαν ότι πρέπει να βγάλουν δόντια στην άμυνα και δεν φτάνει το ασφυκτικό πρέσινγκ ψηλά.

Όταν προσπαθείς να πνίξεις έναν τέτοιου επιπέδου αντίπαλο, ακόμη κι αν έχει απουσίες ή εσωτερικά προβλήματα, οι μεταβάσεις στο αμυντικό σκέλος πρέπει να είναι υποδειγματικές. Το να αιφνιδιάσεις με ένα γκολ, δεν φτάνει, όπως αποδείχθηκε, καθώς ανασταλτικά το πρόβλημα ήταν τεράστιο, οι παίκτες του Αλόνσο βρέθηκαν πολλές φορές στο «ένας με έναν» κι εκεί λόγω ατομικής ποιότητας, έκαναν πλάκα στα καρέ του Τζολάκη... Ηταν ένα ματς που απαιτούσε ισορροπία και... γκέμια, ο Ολυμπιακός τα έπαιξε από το πρώτο λεπτό όλα για όλα και το πλήρωσε με τέσσερα γκολ, αλλά καιτην πρώτη του ήττα εντός έδρας από τη «Βασίλισσα».

Την έκανε την έκπληξή του ο Μεντιλίμπαρ στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, κόντρα σε όλες τις εκτιμήσεις. Ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να εμπιστευθεί και παράλληλα να επιβραβεύσει τους παίκτες που κυριάρχησαν κόντρα στην Αϊντχόφεν. Γι' αυτό το λόγο, διατήρησε στο αρχικό σχήμα τον Χρήστο Μουζακίτη, αντί του Σάντι Εσε, ενώ επανέφερε τον Ντάνι Γκαρθία, παρότι προερχόταν από ενοχλήσεις και δεν αγωνίστηκε καθόλου κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πλάνο του «Μέντι» για το ξεκίνημα της «μάχης» απέδωσε σε μέγιστο βαθμό, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10άλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν ένα κινηματογραφικό γκολ, με τη μπάλα να αλλάζει πόδια μαεστρικά μεταξύ Ποντένσε και Ελ Καμπί, με τον Τσικίνιο να σουτάρει εκτός περιοχής και να στέλνει τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Λούνιν...

Το αδυσώπητο πρέσινγκ των γηπεδούχων από το σφύριγμα της έναρξης αιφνιδίασε τους «γκαλάκτικος» και ο Ολυμπιακός πέτυχε το πρώτο του γκολ σε α' ημίχρονο αγώνα, από το ξεκίνημα της League Phase. Και τι γκολ! Όλα πήγαιναν καλά μέχρι τα μισά του πρώτου μέρους, όταν ένα λάθος του Ποντένσε στο επιθετικό τρίτο κι άλλο ένα στο αμυντικό επέτρεψαν στον «φονιά» Εμπαπέ να ισοφαρίσει με κίνηση ανάμεσα στους δύο στόπερ και κόντρα στα πόδια του Πιρόλα την ώρα του πλασέ, με τη μπάλα να περνά κάτω από τα πόδια του Τζολάκη. Ακριβώς ίδια φάση, όπως του Ντέσερς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον διεθνή κίπερ να είναι το ίδιο άτυχος...

Σα να μην έφτανε αυτό, η «Βασίλισσα» εκμεταλλευόμενη το σάστισμα των «ερυθρολεύκων» έκανε την ανατροπή μέσα σε δύο λεπτά. Με τον αφηνιασμένο Εμπαπέ να βρίσκει ξανά δίχτυα αυτή τη φορά με το κεφάλι, φέρνοντας τα πάνω - κάτω κι εκμεταλλευόμενος την έλλειψη καθαρού μυαλού, αλλά και ισορροπίας στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του Πειραιά.

Τρία γκολ σε 8 λεπτά με... δαιμονισμένο Εμπαπέ

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι μόλις οι παίκτες του Τσάμπιο Αλόνσο έσπαγαν το πρέσινγκ στο αμυντικό τους τρίτο, υπήρχαν μεγάλες αποστάσεις για να εκμεταλλευθεί ο Γάλλος σούπερ σταρ και η παρέα του, με τον Εμπαπέ να σκοράρει ξανά στο 29' για το 1-3, φτάνοντας στο χατ-τρικ μέσα σε διάστημα 8 λεπτών.

Αυτά τα κενά μεσοδιαστήματα ήταν εύκολο να τα αξιοποιήσουν οι φιλοξενούμενοι, με τον Ολυμπιακό χαμένο ανάμεσα σε επίθεση και άμυνα. Το παιχνίδι έμοιαζε σε κάποιες φάσεις με ρουλέτα, λες και δεν υπήρχε άξονας στο γήπεδο, προκειμένου να αναχαιτίσει τις επελάσεις των επιθετικών της «Βασίλισσας». Παράλληλα παρουσιάστηκαν χτυπητές αδυναμίες και στο προσωπικό μαρκάρισμα, δείγμα και της ατομικής ποιότητας των παικτών της Ρεάλ, κυρίως από την πλευρά του Ροντινέι που έβγαιναν τη μία ο Εμπαπέ και την άλλη ο Βινίσιους, ο οποίος σκόραρε κιόλας στο 32', αλλά είχε προηγηθεί οφσάιντ.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα και το υπέροχο γκολ, ακολούθησε ένα μπλακ άουτ μερικών λεπτών, το οποίο, ωστόσο, αποδείχθηκε αρκετό σε μια ομάδα τέτοιο επιπέδου για να πετύχει τρίποντο. Λες κι ο αφηνιασμένος Εμπαπέ ντύθηκε... Φουρνιέ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός παρασύρθηκε από το γρήγορο γκολ, συνέχισε να πιέζει χωρίς ανάσα από την πρώτη πάσα των Μαδριλένων, αλλά δεν σεβάστηκε την ποιότητα και την ικανότητα της Ρεάλ στο ανοιχτό γήπεδο...

Σα να μην έφτανε αυτό, αποχώρησε και ο σκόρερ Τσικίνιο στο 28' με μυϊκές ενοχλήσεις και ο «Μέντι» αποφάσισε να ρίξει στο γήπεδο τον Ταρέμι για να τα παίξει όλα για όλα, κάτι που του στοίχισε καθώς το τρίτο γκολ του σούπερ Κιλιάν ήρθε ένα λεπτό αργότερα...

Σε τέτοια παιχνίδια, δεν είναι ντροπή να βγάζεις και σκληράδα στη μονομαχία κι αυτό ο Ολυμπιακός το ξέχασε στο συγκεκριμένο ματς. Οταν αφήνεις αστέρια τέτοιου μεγέθους να αλωνίζουν με τη μπάλα, χωρίς να τους ξαπλώσεις έστω μια φορά για να σε νιώσουν, έστω κι αν πάρεις κάρτα, λογικό είναι να σε εκτελέσουν σε κάθε ευκαιρία...

Εσε αντί Γκαρθία και γκολ ο Ταρέμι

Με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο πάγκος των γηπεδούχων διέγνωσε ότι ο Ντάνι Γκαρθία δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους τρελούς ρυθμούς του αγώνα και ο Εσε μπήκε στο γήπεδο από το 46'. Η χρησιμότητα αυτής της κίνησης φάνηκε μερικά λεπτά αργότερα, όταν από τα πόδια του Αργεντινού βγήκε η ασίστ για τον Ταρέμι που μείωσε το σκορ με κεφαλιά στο 52', δίνοντας άγρια ομορφιά στην αναμέτρηση.

Δυστυχώς η ρώσικη ρουλέτα ή αν θέλετε το «σε κοιτάω στα μάτια και σε παίζω στα ίσια» όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος, εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο κόντρα σε μεγαθήρια. Ειδικά όταν έχεις απέναντι μια ομάδα όπως η Ρεάλ κι έναν προπονητή που σε ξέρει καλά, σε παρακολουθεί και σε θαυμάζει, άρα θα σε σεβαστεί και δεν θα πιαστεί αδιάβαστος.

Κάπως έτσι το 60' ο Εμπαπέ βρήκε πάλι δίχτυα, έπειτα από ενέργεια του Βινίσιους που άδειασε σαν να μην υπάρχει τον Ρέτσο, σε φάση που ο Ροντινέι δεν είχε μπει καν στο κάδρο της διεκδίκησης. Κάπου εκεί οι λιγοστές ελπίδες του Ολυμπιακού να ξαναμπεί στο παιχνίδι εξανεμίστηκαν για τα καλά, παρά τη συγκλονιστική συμπαράσταση του κόσμου που δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά...

Εν ολίγοις, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Η ομάδα έχει μεγαλώσει στα χέρια του Βάσκου προπονητή, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, αλλά κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους δεν πας σε... μετωπική κι αυτό είναι κάτι που λογικά έχει συνειδητοποιήσει πρώτος απ' όλους ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ.

Στα υπέρ του Ολυμπιακού το γεγονός ότι δεν παραδόθηκε σε καμία στιγμή του ματς και βρήκε τρίτο γκολ με τον Ελ Καμπί να βρίσκει δίχτυα με το κεφάλι έπειτα από σέντρα του ορεξάτου Στρεφέτσα. Επίμονος, δυναμικός, αδάμαστος, αλύγιστος, αλλά πλήρωσε ξανά φθηνά ατομικά λάθη και δέχθηκε 4 «εύκολα» για τη διοργάνωση γκολ... Με άλλον διαιτητή, πάντως, οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να πάρουν κι ένα πέναλτι σε σπρώξιμο του Στρεφέτσα στο 85'.

Υ.Γ.: Συνήθως μετά από τέτοιες άγριες νύχτες ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνηθίζει να... ανανεώνει το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες, με δεδομένη και την παρουσία του Ινιάκι Ιμπάνιεθ, μάνατζερ του Βάσκου, στο φαληρικό στάδιο.