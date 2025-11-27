Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ελαμπντελαουί για το Ολυμπιακός-Ρεάλ

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί βρέθηκε στην Ελλάδα και το «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Νορβηγός πρώην δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί, βρέθηκε στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» για την σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και δημοσίευσε όμορφες στιγμές με τον γιό του στους εξαιρετικά διαμορφωμένους χώρους του γηπέδου όπου αγαπήθηκε για περίπου μια εξαετία.

