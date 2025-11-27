Το σκίτσο της Marca για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Ο Εμπαπέ κουβάλησε την «βασίλισσα»

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό, άγγιξε την ισοφάριση αλλά γνώρισε την ήττα με 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης του εξωπραγματικού Εμπαπε ,για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κάνει σεζόν... χρυσής μπάλας και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ήδη την σεζόν που διανύουμε μετράει σε 18 εμφανίσεις σε La Liga και Champions League, 22 γκολ ενώ έχει μοιράσει άλλα τρία. Το κομβικό παιχνίδι της «βασίλισσας» κόντρα στο Ολυμπιακό το «καθάρισε» μόνος του με 4 γκολ και χατ-τρικ σε 7 λεπτά. Επίσης, η χθεσινή «τρελή» του απόδοση τoν ανέβασε στην πρώτη θέση στη δημιουργία ευκαιριών στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Kylian Mbappé is the only player to create 20 chances in the Champions League this season. 🪄 pic.twitter.com/sqCF64RH34 — Squawka (@Squawka) November 27, 2025

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα γύρω από τον Γάλλο, το κορυφαίο ισπανικό Μέσο, η «MARCA» , έφτιαξε ένα σκίτσο που αποτυπώνει το μέγεθος της επιρροής του Εμπαπέ στο χθεσινό διπλό της Ρεάλ στο Φάληρο.