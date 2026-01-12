Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο - Ποιος αναλαμβάνει

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η διοίκηση της «βασίλισσας» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό έπειτα από την ήττα (3-2) στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας εναντίον της Μπαρτσελόνα.

Η απομάκρυνση του Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ επισημοποιήθηκε με ανακοίνωση των Μαδριλένων το απόγευμα της Δευτέρας (12/01).

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει πως οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν τη συνεργασία τους, με τη διοίκηση της ομάδας να ευχαριστεί τον Αλόνσο για την συνεισφορά του, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ένας θρύλος του συλλόγου, ο οποίος θα έχει για πάντα τη Ρεάλ ως δεύτερο σπίτι του.

Την Ρεάλ Μαδρίτης θα καθοδηγεί πλέον ο Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος διατέλεσε ποδοσφαιριστής στο σύλλογο και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή της Καστίγια, της ομάδας νέων της Ρεάλ, από τον Ιούνιο του 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι κατόπιν κοινής συμφωνίας του συλλόγου με τον Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της θητείας του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει για πάντα την αγάπη και τον σεβασμό των φιλάθλων και των διοικούντων της ομάδας, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε διαχρονικά τις αξίες του συλλόγου. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι για πάντα το σπίτι του.

Ευχαριστούμε τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το τεχνικό του επιτελείο για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».