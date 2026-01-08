Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Με γκολάρα και τρομερή εμφάνιση Βαλβέρδε «πέταξε» για τελικό

Ο ημιτελικός του Σούπερ Καπ Ισπανίας είχε Μαδριλένικο ντέρμπι, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «King Abdullah Sports Center» στην Τζέντα, με μόνο στόχο για τις δυο ομάδες να κερδίσουν και να συναντήσουν την Μπαρτσελόνα στον μεγάλο τελικό.

Αυτό το κατάφερε η Ρεάλ επικρατώντας με 2-1 της συμπολίτισσας. Το σκορ άνοιξε από πολύ νωρίς ο Βαλβέρδε (2') με γκολάρα από φάουλ, ενώ ο Ουρουγουανός έβγαλε ασίστ στον Ροντρίγκο για να τον δει να κάνει το 2-0 (55'). Για την Ατλέτικο μείωσε ο Σόρλοθ με κεφαλιά στο 58'.

Η αναμέτρηση

Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο και πιο εντυπωσιακό τρόπο για την Ρεάλ, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Βαλβέρδε εκτέλεσε φάουλ από αρκετά μακριά και με μια «οβίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ομπλακ, βάζοντας «φωτιά» από νωρίς στο γήπεδο.

Στην συνέχεια το ματς είχε μάχες στον χώρο του κέντρου, με την Ατλέτικο να προσπαθεί να δημιουργήσει απειλή στην εστία του Κορτουά χωρίς αποτέλεσμα. Η πρώτη μεγάλη φάση, μετά το γκολ, ήταν στο 28ο λεπτό, όταν μετά από αντεπίθεση της «Βασίλισσας», ο Καρέρας τσίμπησε την μπάλα για τον Ροντρίγκο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και έκανε ωραία ντρίπλα στον Γκάλαχερ, όμως είδε τον Ομπλακ να λέει «όχι» στο πλασε του.

Η Ατλέτικο απάντησε στην ευκαιρία αυτή του Ροντρίγκο με ένα σουτ του Μπαένα στο 32' που απέκρουσε ο Κορτουά, και ένα λεπτό μετά με μια κεφαλιά του Σόρλοθ που πάλει επενέβει θεαματικά ο Βέλγος τερματοφύλακας. Η πολιορκία της Ατλέτικο συνεχίστηκε και στο 35ο λεπτό μετά από σέντρα του Σιμεόνε ο Σόρλοθ έπιασε την κεφαλιά ολομόναχος και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Ρεάλ.

Στο 40' η ομάδα του Σιμεόνε είχε τριπλή ευκαιρία με τρία σουτ, ένα του Μπαένα, ένα του Άλβαρεζ και ένα του Γκάλαχερ, που Κορτουά και Ρούντιγκερ είπαν όχι στα δυο πρώτα, ενώ το τρίτο του Άγγλου μέσου να περνάει άουτ.

Η Ατλέτι προσπαθεί να ισοφαρίσει από την αρχή της επανάληψης και απειλέι με ένα μακρινό σουτ του Λε Νορμάντ που πέρασε έξω μόλις στο 47'. Όσο και αν πάλεψε και απείλησε η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε όμως, η ποιότητα της Ρεάλ έδειξε ότι με μισή φάση μπορεί να την τιμωρήσει. Έτσι έγινε και στο 55' που μετά από κάθετη πάσα του Βαλβέρδε, ο Ροντρίγκο βγαίνει τετ-α-τετ και... δεν συγχωρεί αυτή την φορά, πλασάρει, και κάνει το 2-0.

Στο 58' ο Σόρλοθ μετά από τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, έβαλε το γκολ που άξιζε, όταν μετά από σέντρα του Σιμεόνε από τα δεξιά πιάνει την κεφαλιά και μειώνει για τους «Ροχιμπλάνκος».

Στο 64' ο σκόρερ της Ατλέτικο προσπάθησε να ισοφαρίσει με ενα σουτ υπό πίεση, όμως ο Κορτουά του είπε «όχι». Μπορεί οι «Ροχιμπλάνκος» να έψαχναν το γκολ, η επόμενη μεγάλη φάση όμως ήταν αυτή την φορά για την «βασίλισσα» στο 79' με ένα δυνατό σουτ του Βίνι που είδε τον Όμπλακ να αποκρούει.

Στο 82ο λεπτό ο Γκριεζμάν πήγε να ισοφαρίσει με έναν πολύ θεαματικό τρόπο, όταν μετά από σέντρα του Αλμάδα, ο Γάλλος έπιασε ένα γυριστό ανάποδο ψαλίδι, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Κορτουά. Ενώ στο 86'μετά από κομπίνα στο κόρνερ, ο Γιορέντε πλάσαρε τεχνικά, και είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Στο 96' ο Άλβαρεζ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν μετά από πάσα του Αλμάδα σούταρε λίγο άουτ.