Ρεάλ Μαδρίτης: Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Αλόνσο - Ονόματα και φαβορί

Σε καθεστώς αναταραχής βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (13/01) έγινε γνωστό πως ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της πρώτης ομάδας, μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Ισπανός τεχνικός ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση για τη λύση της συνεργασίας τους, λιγότερο από 24 ώρες μετά την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα (3-2).



Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη στην Ισπανία, καθώς παρότι ο Αλόνσο είχε παρουσιάσει σοβαρό και μεθοδικό έργο στην Καστίγια, υπήρχαν έντονες αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούσε να διαχειριστεί ένα αποδυτήριο γεμάτο αστέρες και ισχυρές προσωπικότητες. Παράλληλα, η επιλογή αυτή δε φαίνεται να «πάγωσε» τα πλάνα της διοίκησης, η οποία κινούνταν ήδη παρασκηνιακά για ένα πιο βαρύ όνομα, ενώ αυτή τη στιγμή νέος προπονητής των «μερένγκες» είναι ο Άλβαρο Αρμπελόα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του foot mercato, ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό την περίπτωση του Γιούργκεν Κλοπ. Ο 58χρονος Γερμανός, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ το 2024 και την ένταξή του στον όμιλο Red Bull ως διευθυντής ποδοσφαίρου, συνεχίζει να συνδέεται με τη Ρεάλ, αποτελώντας διαχρονικό «απωθημένο» του προέδρου της. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του CEO της Λειψίας, Όλιβερ Μίντσλαφ, που ξεκαθάρισε ότι ο Κλοπ δεσμεύεται πλήρως από το συμβόλαιό του, το όνομά του παραμένει ψηλά στη λίστα.

Εναλλακτικά, οι Μαδριλένοι παρακολουθούν και την περίπτωση του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την Τσέλσι, με τον Ιταλό τεχνικό να αποτελεί μια ακόμη λύση με προοπτική.