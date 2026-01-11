Αδιανόητα πράγματα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις και 2-2 ημίχρονο

Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται το βράδυ της Κυριακής (11/01) στον μεγάλο τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ. Το clasico διεξάγεται στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά στις οθόνες σας μέσα από το κανάλι του Athletiko στο YouTube και τη συχνότητα του ACTION 24.

Η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε στο 36' με τον Ραφίνια και ένω όλα έδειχαν ότι θα πάει με προβάδισμα στα αποδυτήρια, οι καθυστερήσεις έκρυβαν ένα δραματικό φινάλε.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βινίσιους πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε με «τούνελ» τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα οι Καταλανοί έκαναν το 2-1 με εξαιρετικό πλασέ του Λεβαντόφσκι, αλλά σαν να μην έφτανε αυτό στο 45+6', στην τελευταία κυριολεκτικά φάση ο Γκονθάλο Γκαρθία έκανε πέφτωντας το 2-2.

