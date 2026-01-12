Μπαρτσελόνα: Το live του Γιαμάλ «πρόδωσε» τον Σέζνι να καπνίζει στα αποδυτήρια (vid)

Μια απρόσμενη αποκάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του 16ου Super Cup Ισπανίας. Μετά τη νίκη με 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τζέντα, ο Λαμίν Γιαμάλ θέλησε να μοιραστεί το κλίμα των αποδυτηρίων με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο κατέγραψε ένα πλάνο που... προκάλεσε αμηχανία.

Η κάμερα του 18χρονου αστέρα «συνέλαβε» τον Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει μέσα στον χώρο των αποδυτηρίων. Ο Γιαμάλ, αντιλαμβανόμενος άμεσα το ατόπημα, σχολίασε χαρακτηριστικά πως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί, προσπαθώντας να διορθώσει το λάθος του.

🗣️ "ESO NO SE PUEDE GRABAR"



A Lamine Yamal se le apareció Wojciech Szczęsny fumando mientras grababa un Live tras ganar la Supercopa al Real Madrid 😅 pic.twitter.com/iOfAbdsqe5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 12, 2026

Η γνωστή συνήθεια του Πολωνού γκολκίπερ

Η συγκεκριμένη συνήθεια του Σέζνι δεν αποτελεί «κεραυνό εν αιθρία» για τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Πολωνός τερματοφύλακας έχει παραδεχθεί και στο παρελθόν δημόσια την αδυναμία του στο κάπνισμα, ξεκαθαρίζοντας πως είναι μια συνήθεια που δυσκολεύεται να εγκαταλείψει. Ο έμπειρος γκολκίπερ έχει τονίσει επανειλημμένα πως η προσωπική του αυτή επιλογή δεν επηρεάζει την απόδοση του εντός των τεσσάρων γραμμών.