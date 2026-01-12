Κατηγορίες Αμβούργου κατά πρώην τεχνικού: Άρνηση συνεργασίας σε έρευνα για σεξουαλική παρενόχληση

Η γερμανική ομάδα Αμβούργο στρέφεται νομικά κατά του πρώην τεχνικού της διευθυντή, Στέφαν Κουντς, κατηγορώντας τον ότι αρνήθηκε να συνεργαστεί σε έρευνα που αφορούσε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εντός του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διοίκηση του Αμβούργου θεωρεί ότι η στάση του πρώην στελέχους εμπόδισε την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Η ομάδα δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι τέτοιου είδους περιστατικά θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και επαγγελματισμό. Το θέμα έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των γερμανικών Μέσων και των φιλάθλων.

Statement des HSV-Aufsichtsrates



Η ομάδα του Αμβούργο ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ: «Tερματίζουμε τη συνεργασία με τον Stefan Kuntz λόγω αξιόπιστων ισχυρισμών σοβαρής παράβασης καθήκοντος τον Δεκέμβριο του 2025. Η έρευνα διεξήχθη από το Εποπτικό Συμβούλιο με εξωτερικούς δικηγόρους και προτεραιότητα ήταν η προστασία των εμπλεκομένων. Ο Kuntz συμφώνησε στον διαχωρισμό από 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει ενώπιον του Συμβουλίου. Η HSV διαψεύδει ισχυρισμούς περί «εκστρατείας δυσφήμισης» και επισημαίνει ότι δεν ανέχεται παραπτώματα ή διακρίσεις. Η εταιρεία τόνισε ότι ενεργεί γρήγορα, με σεβασμό και προσήλωση στις αξίες ανοχής και προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων. »

Ο Στέφαν Κουντς προχώρησε σε ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram: « Λαμβάνω πολλές ερωτήσεις λόγω της τρέχουσας κάλυψης της προσωπικότητάς μου. Καταρχάς θα ήθελα να πω, οι κατηγορίες με χτυπάνε σκληρά. Είναι ξεκάθαρο: Απορρίπτω έντονα αυτούς τους ισχυρισμούς! Εκ μέρους της οικογένειάς μου και όλων των κοντινών μου προσώπων, ζήτησα από τους δικηγόρους μου (Kanzlei Schertz Bergmann) να αναλάβουν δράση ενάντια σε αυτές τις ΨΕΥΔΕΣ κατηγορίες και προκαταλήψεις. »