«Στην λίστα του Παναθηναϊκού ο Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου» - Το προφίλ του Τσέχου (vid)

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Άλεξ Κραλ, με τις πληροφορίες από τη Γερμανία να κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον των «πρασίνων». Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Kicker», ο 27χρονος Τσέχος διεθνής της Ουνιόν Βερολίνου αποτελεί βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, καθώς το προφίλ του φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στις αγωνιστικές απαιτήσεις του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός μέσος (1,86μ.) αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς τη φετινή σεζόν ο ρόλος του στη γερμανική ομάδα είναι περιορισμένος, μετρώντας εννέα εμφανίσεις στην Bundesliga κυρίως ως αναπληρωματικός. Παρά το γεγονός ότι το περασμένο καλοκαίρι το όνομά του είχε εξεταστεί από τον ΠΑΟΚ χωρίς να προχωρήσει η μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός δείχνει διατεθειμένος να κινηθεί για την απόκτησή του, προσφέροντάς του έναν πιο ενεργό ρόλο στο rotation της ομάδας.

Το πλούσιο βιογραφικό του Τσέχου μέσου

Ο Άλεξ Κραλ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί στην Bundesliga, τη La Liga και την Premier League. Η πορεία του περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Σπαρτάκ Μόσχας (η οποία είχε δαπανήσει 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Σλάβια Πράγας), η Γουέστ Χαμ, η Σάλκε και η Εσπανιόλ.

Με 48 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Τσεχίας και παραστάσεις από το Champions και το Europa League, ο Κραλ θεωρείται μια λύση που προσθέτει ποιότητα και βάθος στον άξονα. Στο Βερολίνο έχει καταγράψει συνολικά 42 εμφανίσεις, όμως η ανάγκη του για σταθερή παρουσία στην ενδεκάδα φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για τη μετακίνησή του στην Αθήνα. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Εσπανιόλ, με την οποία είχε μια γεμάτη σεζόν όντας βασικός και αναντικατάστατος με συνολικό απολογισμό 39 συμμετοχές.