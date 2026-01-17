Από τον Σισέ μέχρι τον Αντίνο - Οι 5 πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής.

Η μεταγραφή του 20χρονου Αργεντίνου μεσοεπιθετικού εξελίχθηκε σε «σίριαλ», όμως η διοίκηση του Παναθηναϊκού εξασφάλισε το πολυπόθητο «ναι», έπειτα από ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων με τον ιδιότροπο πρόεδρο της Γοδόι, Μανσούρ.

Μεταγραφή «ρεκόρ»

Το κόστος της μεταγραφής «έσπασε τα κοντέρ». Ο Σαντίνο Αντίνο είναι και επίσημα η πιο ακριβή υπογραφή στην ιστορία της ομάδας και ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει συνολικά 10 εκατομμύρια για το 75% των δικαιωμάτων του ταλαντούχου Αργεντίνου.

Η συμφωνία, μάλιστα προβλέπει πως σε περίπτωση που ο Αντίνο δεν πωληθεί την επόμενη τριετία, οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να εξαγοράσουν το υπόλοιπο 25% των δικαιωμάτων του από τη Γοδόι Κρουζ.

Ένας υποσχόμενος παίκτης στα χέρια του Μπενίτεθ

Ο Αντίνο γεννήθηκε το 2005 και θεωρείται ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Έχει καταγράψει συνολικά 45 συμμετοχές, 8 γκολ και 5 ασίστ με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ. Επίσης, είναι διεθνής με την ομάδα κάτω των 20 της εθνικής Αργεντινής, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 14 Νοεμβρίου του 2024 και μετράει έως τώρα 14 εμφανίσεις και 2 τέρματα.

Ποιες είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού;

Ο Παναθηναϊκός «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» με τη μεταγραφή του Αντίνο, όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλαθλοι των «πράσινων» βλέπουν τη διοίκηση την ομάδας να κάνει οικονομικές υπερβάσεις. Από τις αρχές του 2000 και μετά, υπάρχει μία πληθώρα από ποδοσφαιριστές που έφτασαν στο «τριφύλλι» κατόπιν συμφωνίας εκατομμυρίων.

Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις των Τζιμπρίλ Σισέ και Μιχάλη Κωνσταντίνου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ και παρέμειναν μέχρι και την υπογραφή του Αντίνο, οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του «τριφυλλιού», η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει «τρυπήσει» το οικονομικό της ταβάνι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.

Δύο καλοκαίρια, τέσσερις μεταγραφές, 20 εκατομμύρια σύνολο

Μόνο το καλοκαίρι του 2024, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να καταβάλει περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Ο Φακούντο Πελίστρι κόστισε 6 εκατομμύρια ευρώ και ο Βραζιλιάνος Τετέ, λίγες χιλιάδες ευρώ λιγότερο (5,75 εκατομμύρια).

Το περασμένο καλοκαίρι, η διοίκηση του «τριφυλλιού» έβγαλε από τα ταμεία της σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ, για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Ντέσερς από τη Ρέιντζερς, αλλά και του Ταμπόρδα από τη Μπόκα Τζούνιορς.

Το σύνολο των τεσσάρων αυτών μεταγραφών προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά έξοδα της ομάδας, σαφώς ξεπερνούν το εν λόγω ποσό, αφού ανάμεσα στην υπογραφή των δύο λατινοαμερικάνων εξτρέμ και στον ερχομό του Ντέσερς και του Ταμπόρδα μεσολάβησαν ανανεώσεις συμβολαίων, αλλά και έξτρα προσθήκες.

Ποιες είναι όμως οι 5 πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού;

Ο Τζιμπρίλ Σισέ «κατεδαφίζει» το αεροδρόμιο «Βενιζέλος»

Ήταν 25 Ιουνίου του 2009 όταν ο Τζιμπρίλ Σισέ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μπροστά σε 5 χιλιάδες εκστασιασμένους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Το χρονικό της μεταγραφής του Γάλλου θρύλου είναι λίγο πολύ γνωστό, με την διοίκηση της ομάδας να βγάζει από τα ταμεία της συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μπόνους) για να τον φέρει στην Αθήνα από τη Μαρσέιγ.

Ο Σισέ κατέκτησε με τους «πράσινους» ένα νταμπλ και έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους σέντερ φορ που φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα/Κυπρίου της εποχής

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Ιουνίου του 2001. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου είχε μόλις ολοκληρώσει μία εντυπωσιακή σεζόν στον Ηρακλή (27 γκολ σε 38 αγώνες) και ο Άγγελος Φιλιππίδης, που είχε αναλάβει τα διοικητικά ηνία του Παναθηναϊκού ένα χρόνο νωρίτερα, ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα/Κυπρίου ποδοσφαιριστή στην έως τότε ιστορία.

Το συνολικό κόστος της μετακίνησης του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού» ανήλθε στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με την διοίκηση του Παναθηναϊκού να προσφέρει στον Ηρακλή και τους Κουτσουρέ, Νασιόπουλο και Χαλκιά ως έμψυχα ανταλλάγματα.

Ένας πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φοράει τα «πράσινα»

Το καλοκαίρι του 2024, ο τότε προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο έφερε στην Αθήνα τον υποσχόμενο Ουρουγουανό μεσοεπιθετικό, Φακούντο Πελίστρι. Η μεταγραφική «βόμβα» που ενεργοποίησε ο Γιάννης Αλαφούζος συζητήθηκε στο εξωτερικό, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει από τα ταμεία του 6 εκατομμύρια ευρώ (συν τα μπόνους επίτευξης στόχων), προκειμένου να ντύσει στα πράσινα του ταλαντούχο πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πελίστρι αποτέλεσε προσωπική επιλογή και διακαής πόθος του Αλόνσο, ο οποίος τον είχε καλέσει ως ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική Ουρουγουάης για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μετράει 37 συμμετοχές και 2 γκολ με το εθνόσημο, ενώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει πραγματοποιήσει έως τώρα 43 εμφανίσεις, στις οποίες σκόραρε 4 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ.

Ο Βραζιλιάνος «μάγος» της Γαλατάσαραϊ

Ο Τετέ έφτασε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2024, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Το διοικητικό σχήμα του Παναθηναϊκού έφερε τον Βραζιλιάνο «μάγο» στην πρωτεύουσα, με μεταγραφή ύψους 4,75 εκατομμυρίων ευρώ από την πρωταθλήτρια Τουρκίας, Γαλατάσαραϊ.

Ο Τετέ αποτέλεσε προσωπική επιλογή του τότε προπονητή της ομάδας, Φατίχ Τερίμ, ο οποίος εγγυήθηκε για την απόδοσή του. Η μεταγραφή του ήταν η πιο δαπανηρή προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού από την εποχή της πολυμετοχικότητας και μετά, ενώ το τελικό κόστος της προσέγγισε τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογίσουμε και τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Τετέ κατέγραψε συνολικά 76 συμμετοχές, 13 γκολ και 10 ασίστ με τους «πράσινους», από τους οποίους αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026, υπογράφοντας στη Γκρέμιο.

Η λίστα με τις 5 πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού