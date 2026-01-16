Παναθηναϊκός: Οριστικά «πράσινος» ο Σαντίνο Αντίνο

Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο πέρασε από... χίλια μύρια κύματα, αλλά πλέον είχε την πολυπόθητη κατάληξη για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ο (ιδιόρρυθμος) πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, που ταλαιπώρησε σε αφάνταστο βαθμό τους «πράσινους» επί μέρες με αλλεπάλληλα «μπρος-πίσω» στις διαπραγματεύσεις, έστειλε υπογεγραμμένα όλα τα έγγραφα προς τον Παναθηναϊκό και η μεγάλη μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού, αριστερού εξτρέμ είναι έτοιμος να φορέσει την «πράσινη» φανέλα με το «τριφύλλι» στο μέρος της καρδιάς.

Οι επαφές ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1) με τις πληροφορίες του Athletiko να αναφέρουν πως ο Μανσούρ έχει στείλει υπογεγραμμένα όλα τα έγγραφα που χρειάζονταν για να τελειώσει το μεγάλο deal.

Ο δε Αντίνο είναι... τρελαμένος με την εξέλιξη κι αναμένεται να «μπει» στο αεροπλάνο για την Αθήνα μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τους «πράσινους», το οποίο θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνια ή 4,5 χρόνια (αν μπει οψιόν για άλλο ένα έτος).

Είναι αλήθεια πως για να φτάσουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία το όλο ζήτημα πέρασε από πολλά «δύσκολα» βήματα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Διότι μπορεί το όνομα του Αντίνο να βγήκε στην επικαιρότητα στις 30 Δεκεμβρίου 2025 μέσω δημοσιεύματος της ισπανικής «As» (με το Athletiko να επισημαίνει την 1η Ιανουαρίου πως υπήρχε και... καπνός και «φωτιά» στην υπόθεση), όμως οι «πράσινοι» έτρεχαν την υπόθεση επί εβδομάδες.

Τι προέκυπτε από Παναθηναϊκό για Αντίνο

Από τον Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιωνόταν καμία τέτοια εξέλιξη. Και με τα όσα έχουν «τραβήξει» οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» τις τελευταίες μέρες μέχρι να δουν τον Αντίνο να μπαίνει στο αεροπλάνο για την Αθήνα, δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουν το παραμικρό για την μεγάλη μεταγραφή που προσπαθούν όλες τις τελευταίες μέρες.

Οπως όλα δείχνουν, και σύμφωνα πάντα με τις πηγές από την Αργεντινή, η μεταγραφή μπαίνει στην τελική της ευθεία και το μόνο που απομένει είναι η άφιξη του νεαρού εξτρέμ στην Αθήνα.

