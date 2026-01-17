Παναθηναϊκός: Σχεδιάζει μεταγραφική «βόμβα» με Μπρόζοβιτς σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Γοδόι Κρουζ για την μεταγραφή του 20χρονου ταλαντούχου Αντίνο, οι «πράσινοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μία δύσκολη, αλλά αξιόλογη περίπτωση.

Ο λόγος για τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ. Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος εξειδικεύεται σε ζητήματα μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός έχει στο «στόχαστρο» τον Κροάτη θρύλο, με τον προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο απόκτησής του.

Ο Ισπανός τεχνικός αναγνωρίζει τον Μπρόζοβιτς ως έναν αξιόλογο μέσο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην ομάδα ποιότητα και να συνεισφέρει με την εμπειρία του στην ομαλή λειτουργία του νευραλγικού χώρου του κέντρου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόστος μίας ενδεχόμενης προσθήκης του Μπρόζοβιτς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού προσεγγίζεται στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Για την περίπτωση του έχουν εκφράσει ενδιαφέρον η Ίντερ, αλλά και η Γιουβέντους, οι οποίες όμως δεν έχουν κάνει έως τώρα κάποια επίσημη κίνηση.

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς αγωνίζεται τα τελευταία δυόμιση χρόνια στην Αλ Νασρ, είναι συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετράει με τους γίγαντες της Σαουδικής Αραβίας συνολικά 105 εμφανίσεις, 8 γκολ και 22 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Ίντερ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Είναι διεθνής με την εθνική Κροατίας, με την οποία μετράει 7 γκολ σε 99 συμμετοχές και ήταν βασικός στον τελικό του Μουντιάλ το 2018, όταν οι Κροάτες ηττήθηκαν 4-2 από τους Γάλλους.