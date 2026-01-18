Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Αντίνο - «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (pic)

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκε ο Σαντίνο Αντίνο, ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ που έρχεται για να αποτελέσει τη μεγαλύτερη οικονομική επένδυση στην ιστορία του συλλόγου. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Αργεντινή, με ενδιάμεσο σταθμό τη Μαδρίτη, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το «τριφύλλι».

Η συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ έκλεισε σε ποσό που αγγίζει τα 9,8 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 8,43 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το κόστος απόκτησης του 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με την αργεντίνικη ομάδα να διατηρεί το υπόλοιπο 25%. Μόνο αυτό το νούμερο αρκεί για να ξεπεράσει ιστορικά προηγούμενα ρεκόρ, όπως εκείνα των Τζιμπρίλ Σισέ και Μιχάλη Κωνσταντίνου, που για χρόνια αποτελούσαν τα «βαριά» οικονομικά deals του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο:

Για το πως νιώθει με τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι»: «Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που μπόρεσαν να με φέρουν εδώ».

Για τα όσα έγιναν με τη Γοδόι Κρουζ και τη μεγάλη αλλαγή σελίδας στην καριέρα του: «Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον συμπατριώτη του: «Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, που μου είπε περισσότερο για την πόλη, για την Αθήνα».

Για το αν είναι ενήμερος για την παράδοση των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό: «Ναι, ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντίνοι αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω θα έχω κι εγώ την ίδια δυνατότητα».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Τον στόχο που έχουμε όλοι. Τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο».