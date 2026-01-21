Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ επικοινώνησε με τον Γιαγκούσιτς για να έρθει στο «τριφύλλι»

Με το ρεπορτάζ να ανανεώνεται συνεχώς, δημοσίευμα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Κροατία, κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Άντριαν Γιαγκούσιτς.

Το όνομα του Γιαγκούσιτς είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και πριν από λίγο διάστημα, ενώ νέο δημοσίευμα αναφέρει πως ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ κάλεσε προσωπικά τον ποδοσφαιριστή για να τον φέρει στους «πράσινους». Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως το «τριφύλλι» έχει καταθέσει πρόταση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Σλάβεν Μπέλουπο για τον 20χρονο ποδοσφαιριστή. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα της Κροατίας και κοστολογείται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φετός διανύει μια φανταστική σεζόν καθώς σε 20 συμμετοχές με 8 γκολ και 6 ασίστ.

Ο αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής διαθέτει εξαιρετικές επαφές με την μπάλα και λογίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου.

Το δημοσίευμα από την Κροατία

«Αμείωτο συνεχίζεται το έντονο ενδιαφέρον για τον Άντριαν Γιαγκούσιτς (20), με τον νεαρό άσο της Σλάβεν Μπέλουπο να εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του.



Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς, με τις προτάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ η πιο πρόσφατη έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο και συγκεκριμένα από την Ελλάδα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ έχουν στρέψει ολοκληρωτικά την προσοχή τους στον Γιαγκούσιτς, έχοντας αποφασίσει να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του ήδη από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα, ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός φέρεται να επικοινώνησε προσωπικά με τον ποδοσφαιριστή, παρουσιάζοντάς του αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο, τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα και το πρότζεκτ των «πρασίνων», εκφράζοντας ξεκάθαρα την επιθυμία του να τον δει στην Αθήνα.



Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλάβεν Μπέλουπο, με το πλάνο να προβλέπει την άμεση αγορά του παίκτη και την παραμονή του ως δανεικού στην Κροατία μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως έχει αποκαλυφθεί και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Τόνι Φρουκ, ωστόσο τελικά στράφηκαν στον Γιαγκούσιτς, καθώς θεωρείται πιο προσιτός οικονομικά και πιο «εφικτός» στόχος, με στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή χωρίς καθυστερήσεις.



Ο Γιαγκούσιτς αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ευελπιστούν ότι η προσωπική παρέμβαση του Μπενίτεθ θα αποδειχθεί καθοριστική για την τελική απόφαση του παίκτη.



Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι, καθώς Βέρντερ Βρέμης και Λειψία έχουν επίσης καταθέσει προτάσεις, με το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Bundesliga να φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστικό για τον νεαρό άσο. Παρά ταύτα, η ελληνική πρόταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα συγκεκριμένη και άμεσα υλοποιήσιμη.



Τα γερμανικά κλαμπ έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν με βελτιωμένες οικονομικές προσφορές, γεγονός που προμηνύει έντονο μεταγραφικό «πλειστηριασμό». Από την πλευρά του, πάντως, ο Γιαγκούσιτς δεν βιάζεται να πάρει την τελική του απόφαση, έχοντας ως βασικό στόχο να ολοκληρώσει τη σεζόν με τη Σλάβεν, ακόμη κι αν η μεταγραφή του πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο».