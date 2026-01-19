Παναθηναϊκός: Η νοοτροπία του έχει κρίνει ήδη τη σεζόν...

Αν κάποιος έβλεπε το παιχνίδι μέχρι το 20λεπτο, θα μπορούσε να πιστέψει ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπει με σοβαρές προθέσεις. Πίεση ψηλά, σωστές αποστάσεις, προσπάθεια να κλείσουν οι διάδρομοι. Όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα πρώτα λεπτά. Είναι και η στιγμή που δέχεσαι το πρώτο χαστούκι και πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Εκεί ακριβώς άρχισε η κατάρρευση.



Το 1-0 ήταν προειδοποίηση. Το 2-0, όμως, λειτούργησε σαν διακόπτης που κάποιος κατέβασε απότομα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν απλώς κακή, ήταν αποκαρδιωτική. Ο Ράφα Μπενίτεθ «πάγωσε» στον παγκο, οι παίκτες είχαν παγώσει νωρίτερα και ο Γιόβιτς είπε ευχαριστώ σκοράροντας τα πιο εύκολα 4 τέρματα της καριέρας του.



Νοοτροπία που δεν συγχωρείται



Μετά το 2ο τέρμα αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός ήταν τρομακτικό. Ʃαν να ξέχασαν όλοι τι παιχνίδι έπαιζαν, σε ποια θέση βρίσκεται η ομάδα στη βαθμολογία, γιατί φοράνε τη φανέλα με το τριφύλλι. Με τέτοια νοοτροπία, ότι ακολούθησε ήταν προδιαγεγραμμένο.



Η ΑΕΚ έκανε αυτό που κάνει κάθε σοβαρή ομάδα όταν βρίσκει απέναντί της αντίπαλο που έχει παραδώσει ψυχολογικά όπλα: πάτησε το γκάζι. Δεν έδειξε έλεος, δεν χαρίστηκε. Και γιατί να το κάνει; Ʃτο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσεις όταν ο άλλος έχει ήδη... σταματήσει από μόνος του.



Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν άπαντες στην ομάδα ότι το να βρίσκεσαι στο -6 από τον Λεβαδειακό και να κινδυνεύεις να δεις αυτή τη διαφορά να ανεβαίνει στους 9 βαθμούς, όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, είναι απλά ανεπίτρεπτο. Η σεζόν αρχίζει να μετατρέπεται σε κανονικό εφιάλτη και ζητείται πλέον επειγόντως αντίδραση. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.



Να «σφίξουν» τα λουριά πριν χαθεί η μπάλα

Η απόφαση να κοπεί το ρεπό της Δευτέρας (19/1) από τον Ράφα Μπενίτεθ είναι απολύτως δικαιολογημένη και απαραίτητη. Μέχρι τώρα ο Ισπανός έχει «καλύψει» και υπερασπιστεί παραπάνω από ότι πρέπει τους παίκτες του, χωρίς να βλέπει το αποτέλεσμα που πρέπει. Η εικόνα του 2ου μέρους στην OPAP Arena δεν επιτρέπει κανενός είδους χαλαρότητες ενόψει της συνέχειας.



Ʃε τέτοια παιχνίδια δεν χάνεις μόνο βαθμούς, χάνεις κάτι πιο βαθύ: τη συλλογική πίστη ότι μπορείς να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως στο μυαλό. Γιατί το 4-0 δεν είναι απλώς ένα σκορ· είναι καθρέφτης. Και ο καθρέφτης, όταν σε δείχνει έτσι, δεν λέει ψέματα.