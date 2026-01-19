Παναθηναϊκός: Η νοοτροπία του έχει κρίνει ήδη τη σεζόν...
Η τεσσάρα από την ΑΕΚ τον... επανέφερε στην πραγματικότητα, εκεί που ακόμα ψάχνει να βρει την νοοτροπία του κανονικού Παναθηναϊκού.
Αν κάποιος έβλεπε το παιχνίδι μέχρι το 20λεπτο, θα μπορούσε να πιστέψει ότι ο Παναθηναϊκός είχε μπει με σοβαρές προθέσεις. Πίεση ψηλά, σωστές αποστάσεις, προσπάθεια να κλείσουν οι διάδρομοι. Όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα πρώτα λεπτά. Είναι και η στιγμή που δέχεσαι το πρώτο χαστούκι και πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Εκεί ακριβώς άρχισε η κατάρρευση.
Το 1-0 ήταν προειδοποίηση. Το 2-0, όμως, λειτούργησε σαν διακόπτης που κάποιος κατέβασε απότομα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν απλώς κακή, ήταν αποκαρδιωτική. Ο Ράφα Μπενίτεθ «πάγωσε» στον παγκο, οι παίκτες είχαν παγώσει νωρίτερα και ο Γιόβιτς είπε ευχαριστώ σκοράροντας τα πιο εύκολα 4 τέρματα της καριέρας του.
Νοοτροπία που δεν συγχωρείται
Μετά το 2ο τέρμα αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός ήταν τρομακτικό. Ʃαν να ξέχασαν όλοι τι παιχνίδι έπαιζαν, σε ποια θέση βρίσκεται η ομάδα στη βαθμολογία, γιατί φοράνε τη φανέλα με το τριφύλλι. Με τέτοια νοοτροπία, ότι ακολούθησε ήταν προδιαγεγραμμένο.
Η ΑΕΚ έκανε αυτό που κάνει κάθε σοβαρή ομάδα όταν βρίσκει απέναντί της αντίπαλο που έχει παραδώσει ψυχολογικά όπλα: πάτησε το γκάζι. Δεν έδειξε έλεος, δεν χαρίστηκε. Και γιατί να το κάνει; Ʃτο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσεις όταν ο άλλος έχει ήδη... σταματήσει από μόνος του.
Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν άπαντες στην ομάδα ότι το να βρίσκεσαι στο -6 από τον Λεβαδειακό και να κινδυνεύεις να δεις αυτή τη διαφορά να ανεβαίνει στους 9 βαθμούς, όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, είναι απλά ανεπίτρεπτο. Η σεζόν αρχίζει να μετατρέπεται σε κανονικό εφιάλτη και ζητείται πλέον επειγόντως αντίδραση. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.
Να «σφίξουν» τα λουριά πριν χαθεί η μπάλα
Η απόφαση να κοπεί το ρεπό της Δευτέρας (19/1) από τον Ράφα Μπενίτεθ είναι απολύτως δικαιολογημένη και απαραίτητη. Μέχρι τώρα ο Ισπανός έχει «καλύψει» και υπερασπιστεί παραπάνω από ότι πρέπει τους παίκτες του, χωρίς να βλέπει το αποτέλεσμα που πρέπει. Η εικόνα του 2ου μέρους στην OPAP Arena δεν επιτρέπει κανενός είδους χαλαρότητες ενόψει της συνέχειας.
Ʃε τέτοια παιχνίδια δεν χάνεις μόνο βαθμούς, χάνεις κάτι πιο βαθύ: τη συλλογική πίστη ότι μπορείς να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως στο μυαλό. Γιατί το 4-0 δεν είναι απλώς ένα σκορ· είναι καθρέφτης. Και ο καθρέφτης, όταν σε δείχνει έτσι, δεν λέει ψέματα.