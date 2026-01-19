Χιος: Αγρια επιθεση σε γυναίκα διαιτητή αγωνα Α' κατηγοριας - Χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο

Σκηνές που δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο γήπεδο της Καλλιμασιάς, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Όμηρο Καλλιμασιάς και τον Κανάρη Νενήτων, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Χίου. Το τελικό 1-1 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα γεγονότα που ακολούθησαν επισκίασαν πλήρως το αγωνιστικό κομμάτι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές από τοπικά Μέσα, η γυναικεία διαιτητική τριάδα –Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου– δέχθηκε έντονες λεκτικές επιθέσεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν σε σωματική βία από άτομο που διαμαρτυρόταν για τις διαιτητικές αποφάσεις. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα η δεύτερη βοηθός, Αγγελίνα Οικονομοπούλου, να τραυματιστεί και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.



Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται ο προπονητής του Κανάρη Νενήτων, Δημοσθένης Κάβουρας. Η επέμβαση της αστυνομίας κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των διαιτητριών και την αποκατάσταση της τάξης, ενώ δύο από τις τρεις διαιτητές κατέθεσαν μήνυση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αν και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Το περιστατικό καταγράφηκε αναλυτικά τόσο στο φύλλο αγώνα όσο και στην έκθεση του παρατηρητή.



Η ΕΠΣ Χίου, εμφανώς προβληματισμένη από τη σοβαρότητα της υπόθεσης –και από το γεγονός ότι ο Δημοσθένης Κάβουρας είναι και προπονητής των Μικτών ομάδων του νησιού– έχει συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για τη Δευτέρα (19/01) στις 14:00, από το οποίο αναμένονται αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες για το χιώτικο ποδόσφαιρο.