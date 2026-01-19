Πόλο: Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι Ελλάδα-Ιταλία και τα δύο σενάρια για πρόκριση στους «4»

Η πιο μεγάλη ώρα... είναι τώρα. Η Εθνική μας ομάδα, μετά το 3/3 στον όμιλο με Γεωργία, Σλοβενία και Κροατία, δεν βρήκε καμία αντίσταση απέναντι στους Τούρκους, τους συνέτριψε με 20-8 και πλέον θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς.

Γιατί είναι κρίσιμο το παιχνίδι απέναντι στη γειτονική μας χώρα; Διότι αν η Ελλάδα κερδίσει ή έστω... χάσει στα πέναλτι (κάτι που θα της δώσει ένα βαθμό) θα πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν φυσικά δε στραβώσει κάτι στο επόμενο παιχνίδι, απέναντι στους Ρουμάνους.

Οι Ιταλοί δεν αποτελούν έναν εύκολο αντίπαλο, αφού έχουν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωπαϊκό το 2024, ενώ τα τελευταία χρόνια μετράει έναν παγκόσμιο τίτλο (2019) και δύο αργυρά μετάλλια (2022, 2024) σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Η αναμέτρηση θα είναι η δεύτερη κατά σειρά που θα διεξαχθεί στην Belgrade Arena την Δευτέρα 19/1 στις 19:00 σε ώρα Ελλάδας. Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά την αναμέτρηση από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, όπως έχει κάνει σε όλο το πρωτάθλημα από την αρχή του.