Παναθηναϊκός: Έκλεισε και έρχεται Αθήνα ο Κραλ (vid)

Όλα δείχνουν πως η μεταγραφή του Άλεξ Κράλ στον Παναθηναϊκό οδεύει προς ολοκλήρωση, καθώς ο προπονητής της Ουνιόν Βερολίνου, Στέφεν Μπάουγκαρτ, άφησε εκτός αποστολής τον διεθνή Τσέχο μέσο απ' τον σαββατιάτικο (24/1) εντός έδρας αγώνα με την Ντόρτμουντ για την 19η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο Κράλ φέτος έχει καταγράψει μόλις 11 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και στα τελευταία ματς είχε συμμετοχή, όντας καθοριστικός με ασίστ στο παιχνίδι απέναντι στην Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη. Το γεγονός ότι ο Τσέχος έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την Ντόρτμουντ είναι ένα σημαντικό σημάδι πως η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό έχει αρχίσει να δρομολογείται, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο 27χρονος μέσος θα είναι στην Αθήνα μέχρι την Τρίτη (27/1), ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Έτσι μετά τους Τεττέη, Παντελίδη, Τσάβεζ, Κοντούρη και Αντίνο, ο Κράλ αναμένεται να είναι ο επόμενος που θα φορέσει την φανέλα με το τριφύλλι, και με την εμπειρία που διαθέτει αναμένεται να προσφέρει πολλά στους «πράσινους».

Το who is who του Κραλ

Ο Άλεξ Κραλ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί στην Bundesliga, τη La Liga και την Premier League. Η πορεία του περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Σπαρτάκ Μόσχας (η οποία είχε δαπανήσει 12 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τη Σλάβια Πράγας), η Γουέστ Χαμ, η Σάλκε και η Εσπανιόλ.



Με 48 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Τσεχίας και παραστάσεις από το Champions και το Europa League, ο Κραλ θεωρείται μια λύση που προσθέτει ποιότητα και βάθος στον άξονα.

Ο Κραλ αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος στη καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια ως οκτάρι και μερικές φορές ως στόπερ λόγω του ύψους του. Σε 286 συμμετοχές στην καριέρα του ο 27χρονος μετρά 4 γκολ και 18 ασίστ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί τον Τσέχο τον παίκτη που θα του φέρει την απαραίτητη ισορροπία στον άξονα, προσθέτοντας ταυτόχρονα ύψος στην ομάδα.