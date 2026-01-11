Μεταγραφικό θρίλερ στον Παναθηναϊκό με Αντίνο: «Σφήνα» της Τραμπζονσπόρ για τον Αργεντινό

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο, καθώς νέοι μνηστήρες εισέρχονται στην... κούρσα για την απόκτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, η Τραμπζονσπόρ είναι η τελευταία ομάδα που εξέφρασε επίσημο ενδιαφέρον για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το τοπίο για το «τριφύλλι».

Η επιθυμία του παίκτη και το «μπλόκο» της Γοδόι Κρουζ

Παρά την εμφάνιση των Τούρκων στο προσκήνιο, ο Αντίνο φαίνεται πως έχει πάρει την οριστική του απόφαση. Ο παίκτης έχει διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, έχοντας απορρίψει ήδη την προοπτική της Ρίβερ Πλέιτ. Ωστόσο, το μεγάλο εμπόδιο παραμένει η στάση της Γοδόι Κρουζ. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Χοσέ Μανσούρ, πιέζει για την παραχώρηση του παίκτη εντός Αργεντινής (στη Ρίβερ), φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να εξετάζει τον αποκλεισμό του Αντίνο από την ομάδα ως μέσο πίεσης για να αποδεχθεί την πρόταση που επιθυμεί η διοίκηση.

Το «τριφύλλι» πατάει γκάζι

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός δεν μένει θεατής. Οι «πράσινοι» ασκούν έντονη πίεση για να κλείσουν το deal το συντομότερο δυνατό, δείχνοντας έμπρακτα πόσο θέλουν τον παίκτη. Μάλιστα, ρεπορτάζ από τη Λατινική Αμερική αναφέρουν πως το «τριφύλλι» είναι διατεθειμένο να καλύψει ακόμα και μέρος της εφορίας, προκειμένου να αλλάξει στάση η Γοδόι Κρουζ και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.

Με τα δεδομένα να αλλάζουν ώρα με την ώρα και την Τραμπζονσπόρ να καραδοκεί, η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται καθοριστική. Ο Αντίνο έχει ανάψει το «πράσινο φως», ο Παναθηναϊκός προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις και πλέον η μπάλα βρίσκεται αποκλειστικά στα πόδια της διοίκησης της Γοδόι Κρουζ.