Παναθηναϊκός: Νέα δεδομένα για τη μεταγραφή του Αντίνο από τους Αργεντίνους

Συνεχίζει το... σίριαλ με την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο! Ο Παναθηναϊκός κάνει εντατικές προσπάθειες να αποκτήσει τον 20χρονο εξτρέμ τις τελευταίες μέρες, δίνοντας σκληρή «μάχη» με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Σύμφωνα με τον Τύπο στην Αργεντινή, ο ποδοσφαιριστής προτιμάει να αγωνιστεί στην Ευρώπη και βλέπει με καλό μάτι την προοπτική των «πράσινων», που έχουν καταθέσει ήδη τρεις προτάσεις στη Γοδόι Κρουζ, οι οποίες έχουν απορριφθεί.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Χοσέ Μανσούρ, έχει πρόθεση να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή στη Ρίβερ Πλέιτ, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση ο Αντίνο.

Η υπόθεση έχει μετατραπεί σε... σίριαλ, με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς και νέες πληροφορίες να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τον αργεντινό δημοσιογράφο, Πάμπλο Καλβάρι, ο Μανσούρ έκανε πίσω και δέχθηκε την απόφαση του Αντίνο να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει, αναμένονται εξελίξεις από το Σάββατο (10/1).

«Το παιδί έχει κότσια μεγαλύτερα από το στάδιο Μονουμεντάλ και έχει ήδη αποφασίσει για το μέλλον του. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό, παρότι τον πιέζουν να τον… κρεμάσουν, εάν δεν πάει στη Ρίβερ. Αύριο (10/01) θα κυκλοφορήσει παντού η είδηση ότι ο Μανσούρ ενέδωσε και ότι η Γοδόι θα πουλήσει επιτέλους τον Αντίνο στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καλβάρι.