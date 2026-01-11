Σούπερ Καπ Ισπανίας: Live Streaming o μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Ο πρώτος τίτλος του 2026 στην Ισπανία κρίνεται για μία ακόμη φορά με ένα clasico, με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να θέλουν μονάχα τη νίκη, στον μεγάλο τελικό του Super Cup Ισπανίας που φιλοξενείται στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Η μεγάλη αναμέτρηση αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του ACTION 24 και το κανάλι του Athletiko στο Youtube, που εξασφάλισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Supercopa de España για τα επόμενα τρία χρόνια.

