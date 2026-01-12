Ο Κωνσταντίνος Αργυρός προπονεί το... σουτ του στο παρκέ των Μπουλς (video)
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δοκίμασε σουτ στο United Center, λίγο καιρό πριν εμφανιστεί στη σκηνή του ιστορικού γηπέδου για τη συναυλία του.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο United Center στο Σικάγο με αφορμή τη συναυλία του που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου και δεν έχασε την ευκαιρία να πατήσει το παρκέ των Σικάγο Μπουλς.
Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε βίντεο να κάνει μερικά χαλαρά σουτ, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή στιγμή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς χώρους του NBA.
Η παρουσία του στο γήπεδο έγινε λίγους μήνες πριν τη συναυλία του, που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από την ελληνική ομογένεια.
Ο Έλληνας τραγουδιστής πηγαίνοντας να δει τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας, δεν έχασε την ευκαιρία και δοκίμασε μερικά σουτ, πετυχαίνοντας μάλιστα και τρίποντο, συνδυάζοντας μουσική και… μπάσκετ στο ίδιο ταξίδι.
Η διεξαγωγή του αγώνα των Σικάγο Μπούλς με τους Μαϊάμι Χιτ που ήταν επιθυμία του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω υγρασίας στο παρκέ.