Ο Κωνσταντίνος Αργυρός προπονεί το... σουτ του στο παρκέ των Μπουλς (video)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο United Center στο Σικάγο με αφορμή τη συναυλία του που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου και δεν έχασε την ευκαιρία να πατήσει το παρκέ των Σικάγο Μπουλς.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε σε βίντεο να κάνει μερικά χαλαρά σουτ, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή στιγμή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς χώρους του NBA.

Η παρουσία του στο γήπεδο έγινε λίγους μήνες πριν τη συναυλία του, που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από την ελληνική ομογένεια.

Ο Έλληνας τραγουδιστής πηγαίνοντας να δει τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας, δεν έχασε την ευκαιρία και δοκίμασε μερικά σουτ, πετυχαίνοντας μάλιστα και τρίποντο, συνδυάζοντας μουσική και… μπάσκετ στο ίδιο ταξίδι.

Η διεξαγωγή του αγώνα των Σικάγο Μπούλς με τους Μαϊάμι Χιτ που ήταν επιθυμία του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω υγρασίας στο παρκέ.