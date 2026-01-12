Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός περίμενε μέχρι και την τελευταία στιγμή να διαπιστώσει την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Απ. Νικολαΐδης», ο οποίος αντικαταστάθηκε τις προηγούμενες ημέρες με νέο χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας. Μετά την αυτοψία της Δευτέρας (12/1), γνωστοποιήθηκε πως η αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη την Τετάρτη (14/1, 20:30) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Η αυτοψία των ειδικών έδειξε πως παρότι η τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα έχει πραγματοποιηθεί σωστά, θα χρειαστούν μερικές επιπλέον μέρες για να «δέσει» πλήρως το χορτάρι και να είναι ασφαλές για να πραγματοποιηθούν αναμετρήσεις. Με την επένδυση αυτή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στη Λεωφόρο με την ολισθηρότητα του αγωνιστικού χώρου λόγω της υγρασίας στο ιστορικό γήπεδο του «τριφυλλιού».