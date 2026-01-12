Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Άρης Κύπελλο Ελλάδας ΟΑΚΑ

Επίσημο: Στο ΟΑΚΑ η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης για το Κύπελλο Ελλάδας

Η αναμέτρηση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και όχι στη Λεωφόρο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός περίμενε μέχρι και την τελευταία στιγμή να διαπιστώσει την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Απ. Νικολαΐδης», ο οποίος αντικαταστάθηκε τις προηγούμενες ημέρες με νέο χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας. Μετά την αυτοψία της Δευτέρας (12/1), γνωστοποιήθηκε πως η αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη την Τετάρτη (14/1, 20:30) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Η αυτοψία των ειδικών έδειξε πως παρότι η τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα έχει πραγματοποιηθεί σωστά, θα χρειαστούν μερικές επιπλέον μέρες για να «δέσει» πλήρως το χορτάρι και να είναι ασφαλές για να πραγματοποιηθούν αναμετρήσεις. Με την επένδυση αυτή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στη Λεωφόρο με την ολισθηρότητα του αγωνιστικού χώρου λόγω της υγρασίας στο ιστορικό γήπεδο του «τριφυλλιού».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Άρης Κύπελλο Ελλάδας ΟΑΚΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader