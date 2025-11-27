Ο Κεντέρης βρέθηκε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν... λιοντάρι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την έκλεισε στα καρέ της στο φινάλε, όμως ο «διαστημικός» Εμπαπέ, έδωσε τη νίκη στη «βασίλισσα», με 4-3. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν νωρίς με τον Τσικίνιο, αλλά ο Εμπαπέ τους προσγείωσε απότομα με τρία γκολ σε λιγότερο από επτά λεπτά. Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες μείωσαν με τον Ταρέμι, όμως ο Γάλλος έδωσε ξανά αέρα δύο τερμάτων στη «βασίλισσα».

Ο Ελ Κααμπί ξανάβαλε τους νταμπλούχους Ελλάδας στο παιχνίδι στο 81', ο Ολυμπιακός πίεσε μέχρι το φινάλε, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση, με τη Ρεάλ να παίρνει τη νίκη με 4-3. Χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στο, κατάμεστο, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τους Μαδριλένους, ανάμεσα τους και ο Κώστας Κεντέρης.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2000 έφτασε στο γήπεδο περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει από σουίτα και το ματς της ομάδας μπάσκετ των «ερυθρόλευκων» με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου ξεκίναγε στις 20:30, σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού».

Ο νυν αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και άλλοτε αθλητής του στίβου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας πως ακόμα γυμνάζεται, ενώ τόνισε πως ο αθλητισμός στην χώρα μας, δεν έχει «ταβάνι»: «Συνεχίζω να γυμνάζομαι και να είμαι αθλητικός, όπως ήμουν, όχι σ' αυτό το επίπεδο βέβαια, ο ελληνικός αθλητισμός, δεν έχει ταβάνι».

Δείτε το σχετικό βίντεο με την εμφάνιση του Κώστα Κεντέρη:

Στην καριέρα του ο Κώστας Κεντέρης κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ, ενώ κατέκτησε από ένα χρυσό μετάλλιο τόσο στο Παγκόσμιο του 2001, όσο και στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2002 στο Μόναχο.