Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ που βρίσκει λύσεις στα προβλήματα και το «crash-test» με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά απέναντι στη Στουρμ Γκρατς (2-1) και πανηγύρισε την 2η διαδοχική του νίκη στο Europa League υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του «τριφυλλιού» απέναντι στους πρωταθλητές Αυστρίας δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν όμως μιλήσουμε για ουσία και σοβαρότητα τότε ο βαθμός ετοιμότητας των «πράσινων» αγγίζει την τελειότητα.

Χωρίς να δεχτεί ουσιαστική απειλή, χωρίς να... θέλξει επιθετικά σφυροκοπώντας την αντίπαλη άμυνα και παρότι ισοφαρίστηκε κόντρα στη ροή του αγώνα κράτησε την ψυχραιμία του και μια στιγμή ποιότητας του Καλάμπρια αρκούσε για να έρθουν οι τρεις βαθμοί. Με λίγα λόγια: κέρδισε με τον πιο... Ράφα way.

Ο Μπενίτεθ βρίσκει διαρκώς λύσεις στα αναπάντεχα εμπόδια

Επτά παιχνίδια μετρά ο 65χρονος τεχνικός στον πάγκο του Παναθηναϊκού με απολογισμό 6 νίκες και μια ήττα στον Βόλο, εκεί όπου η έλλειψη αποτελεσματικότητας έκανε τη διαφορά. Σε αυτές τις αναμετρήσεις οι «πράσινοι» έχουν καταφέρει να κερδίσουν με διαφορετικούς τρόπους, με τον Μπενίτεθ να «διαβάζει» άριστα τους αντιπάλους του και να προσαρμόζει αναλόγως το αγωνιστικό του μοντέλο στις αδυναμίες τους.

Στο βροχερό ΟΑΚΑ ο Ισπανός δεν... φοβήθηκε να επιλέξει την τριάδα στην άμυνα, καλύπτοντας έτσι το κενό του -ανέτοιμου για βασικό- Τσιριβέγια και του απόντα λόγω καρτών Σιώπη, καλύπτοντας άψογα το «έλλειμα» ταχύτητας του Μπακασέτα που μετατοπίστηκε στο «8». Στο ντέρμπι με τον (αήττητο πριν από εκείνο το ματς» ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ επέλεξε στο δεξί άκρο της άμυνας τον Γέντβαϊ, αγνοώντας την... μουρμούρα που δημιουργήθηκε στον κόσμο όταν διάβασε την εντεκάδα του «τριφυλλιού». Ακόμα και στις Σέρρες, που το απουσιολόγιο ήταν γεμάτο και... του έτυχε η διπλή στραβή με τις αλλαγές των κομβικών στο παιχνίδι του Λαφον-Τσιριβέγια, ο πολύπειρος τεχνικός όχι απλώς βρήκε λύσεις, πανηγύρισε την πιο ευρεία νίκη του στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο καλύτερο του ημίχρονο στο πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συγχαίρει τους παίκτες του / Πηγή: Eurokinissi

Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι σύμπτωση λένε και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ. Δεν προσπαθεί να κρυφτεί στα προβλήματα του, αντιθέτως τα χρησιμοποιεί υπέρ του και τα «μετατρέπει» σε προβλήματα για τον αντίπαλο του

Οι «εξετάσεις» με την ΑΕΚ και η στήριξη

Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και τον προπονητή του, με το Κυριακάτικο ντέρμπι (30/11, 21:00) απέναντι στην επίσης φορμαρισμένη ΑΕΚ να αποτελούν ένα μεγάλο τεστ για τον Ράφα Μπενίτεθ. Όχι γιατί έχει να αποδείξει κάτι ο Ισπανός, αλλά γιατί σε πιθανή νίκη οι «πράσινοι» θα ροκανίσουν τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις της Stoiximan Super League, διατηρώντας στα... ουράνια την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας.

Το «παιχνίδι με το παιχνίδι» που αναφέρει σε κάθε του συνέντευξη ο Μπενίτεθ αποτελεί τον ξεκάθαρο οδηγό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα χρειαστεί στήριξη ακόμα και όταν έρθουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Ο 65χρονος θέλησε να το θυμίσει αυτό σε όλους στη συνέντευξη Τύπου στις Σέρρες, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ικανοποιημένοι από τα όσα έχουμε κάνει ως τώρα, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδρομής και θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Εκεί η ομάδα θα χρειαστεί την στήριξη όλων, για να θυμηθούμε ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε».