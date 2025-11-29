Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και συνέχισε νικηφόρα τη παρουσία του με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Ο Ισπανός τεχνικός πλέον μετράει 6 νίκες σε 7 παιχνίδια του με την... προπονητική φόρμα του Παναθηναϊκού κι επόμενο μεγάλο «challenge» είναι το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή (30/11 21:00).

Με τη νίκη επί των Αυστριακών το «τριφύλλι» έφτασε τους 9 βαθμούς στην League Phase του Europa League μετά από πέντε αγώνες, βρίσκεται στην 14η θέση και μπορεί να κάνει όνειρα μέχρι και για την πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης. Παράλληλα βελτίωσε τη θέση του στο ranking της UEFA, ενώ έδωσε πολύτιμους πόντους (800 για την ακρίβεια) και στην Ελλάδα, στη δική της βαθμολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή του τη νίκη ο Παναθηναϊκός κέρδισε επιπλέον 451.000 ευρώ, χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε νίκη ομάδα στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Συνολικά τα έσοδα των «πράσινων» από τη φετινή τους πορεία στο Europa League ανέρχονται, ως ώρας, στα 8.355.000 ευρώ, όμως είναι δεδομένο ότι θα είναι μεγαλύτερα, μιας και όσο καλύτερη θέση καταλάβει μια ομάδα στην ενιαία βαθμολογία, τόσο αυξάνονται τα έσοδά της.

💰 UEFA prize money added in 🟠 UEL Matchday 5:



▪️Win = +€450k; Draw = +€150k

▪️Additional money given to all teams from undistributed funds from each draw

▪️Minimum ranking bonus = +€78.4k for each final position above 36th place



+€1m 🇫🇷 Olympique Lyonnais

+€1m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

Το πριμ εισόδου του «τριφυλλιού» στην League Phase ήταν στα 4.310.000, κάθε νίκη (μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 3) αντιστοιχεί σε 451.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ισοπαλία αποφέρει 151.000 ευρώ. Η UEFA δίνει και 1.000 ευρώ σε κάθε ομάδα σε περίπτωση ήττας. Για τη πορεία του στα προκριματικά, ο Παναθηναϊκός έλαβε 350.000 ευρώ.

Προφανώς, όπως είναι λογικό, όσο μακρύτερα φτάσει το «τριφύλλι» στη διοργάνωση, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα έσοδά του.