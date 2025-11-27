Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Η γκολάρα του Καλάμπρια έφερε το τρίποντο και... βλέπει οκτάδα

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ πήραν κεφάλι στο σκορ στο 18' από την κεφαλιά του Σφιντέρσκι, ισοφαρίστηκαν στο 34' από το απίθανο μακρινό σουτ του Κιτεϊσβίλι πριν έρθει η... λύτρωση στο 74ο λεπτό με το υπέροχο τέρμα του Καλάμπρια.

Αυτή ήταν η 3η νίκη των «πράσινων» στις πέντε αγωνιστικές της League Phase, που με 9 βαθμούς έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την 24δα και βάζουν... πλώρη για την οκτάδα.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «ζεστά» στο παιχνίδι, δημιουργώντας από νωρίς καλές προϋποθέσεις χωρίς όμως να μπορέσει να φτάσει σε κάποια καθαρή τελική προσπάθεια. Στην πρώτη «καθαρή» του ευκαιρία το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ, με τον Ζαρουρί να... σερβίρει άψογα με το εξωτερικό και τον Σφιντέρσκι με κεφαλιά να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ συνέχισαν να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα, πατώντας αρκετές φορές στην αντίπαλη περιοχή, έχοντας όμως κακές επιλογές στην τελική πάσα.

Στο 34' σε μια ανύποπτη φάση ο Κιτεϊσβίλι επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι, σκοράροντας ένα πανέμορφο τέρμα. Αυτή ηταν ουσιαστικά και η μοναδική ευκαιρία των Αυστριακών στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και στο 2ο ημίχρονο και μόλις στο 49' από την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα ο Σφιντέρσκι έπιασε μια δυνατή κεφαλιά, με τον Κρίστενσεν να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η Στουρμ απάντησε στο 61' με τον Τζάτα να εκτελεί από απόσταση, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και κατέληξε κόρνερ.

Ο ρυθμός μετά το 50' ήταν αισθητά χαμηλότερος, χωρίς να υπάρχει κάποια αξιόλογη τελική για τις δύο ομάδες. Στο 74ο λεπτό Καλάμπρια, Μπακασέτας και Πάντοβιτς συνεργάστηκαν, ο Ιταλός μπακ πάτησε περιοχή, «άδειασε» τον αντίπαλο του και με το εξωτερικό έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό.

Στα υπόλοιπα λεπτά οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους σκορ, με τον Μπενίτεθ να πανηγυρίζει την 6η του νίκη σε επτά παιχνίδια στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (85’ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς).



Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Μίτσελ (46’ Μάλιτς), Αϊβού, Γκεϊρχόφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61’ Χόρβατ), Τσουκουανί, Κιτεϊσβίλι (73’ Χοντλ), Τζάτα (78’ Γκργκιτς), Μαλόουν (61’ Καγιόμπο).