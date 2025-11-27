Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς για το Europa League

Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Παναθηναϊκού συνεχίζεται το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00), με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League. Οι «πράσινοι» στοχεύουν μονάχα στη νίκη σε αυτό το παιχνίδι, με την οποία θα αυξήσουν κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στην 24δα και θα τους δώσει την δυνατότητα να «κυνηγήσουν» την οκτάδα.

Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Ίνγκασον, Ζαρουρί, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

