Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο 18χρονος Γιάννης Μπόκος που έκανε ντεμπούτο με τον Πανσερραϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ψηλά στη στρατηγική του την προώθηση παικτών από την Ακαδημία, με στόχο να ενισχύσει την πρώτη ομάδα με δικά του, εξελίξιμα ταλέντα. Ανάμεσά τους, ο ποδοσφαιριστής που έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει είναι ο 18χρονος Γιάννης Μπόκος, ένας παίκτης που δείχνει έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Ο Μπόκος αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης, ενώ μπορεί να υποστηρίξει και ρόλο δεύτερου φορ. Την περασμένη σεζόν με την Κ19 πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, σημειώνοντας 15 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ σε 28 συμμετοχές, επιδόσεις που τον έφεραν δικαίως στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Εκεί, υπό τις οδηγιές του Ρουί Βιτόρια ο πιτσιρικάς ξεχώρισε, πετυχαίνοντας μάλιστα και ένα όμορφο τέρμα στα φιλικά που αγωνίστηκε.

Το ντεμπούτο του ήρθε στη φετινή σεζόν για τον θεσμό του Κυπέλλου, στην εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Athens Kallithea με 1-0, όπου αγωνίστηκε για 22 λεπτά, λαμβάνοντας το πρώτο του «χρίσμα» από τον Δημήτρη Κοροπούλη. Λίγο αργότερα, στην εκτός έδρας επικράτηση με 0-3 κόντρα στον Πανσερραϊκό, μπήκε στο παιχνίδι στο 83’ αντικαθιστώντας τον Ανάς Ζαρουρί, ενώ ήδη μετρά και συμμετοχή με την Εθνική Κ21.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δείχνει να πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητές του. Κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ο Ισπανός τεχνικός είχε αρκετές συζητήσεις μαζί του και έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που έδειξε στις προπονήσεις.

Ο Μπόκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 3 Φεβρουαρίου 2007 και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 2014 στον Ατέρμονα Κιλκίς. Το 2020 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, περνώντας από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες μέχρι το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, που υπέγραψε το 2024 και έχει ισχύ έως το 2027.